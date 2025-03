DNO kjøper Sval Energi

I fjor våres svirret ryktene om at Sval Energi var til salgs, og nå bekreftes en kjøper. I en børsmelding skriver DNO at de kjøper Hitecvision-selskapet for 450 millioner dollar, rundt 4,9 milliarder kroner, som verdsetter Sval Energi til omtrent 17,4 milliarder kroner, inkludert egenkapital og gjeld.

Kjøpet begrunnes med at Sval Energis felter er en god match med DNOs portefølje i Nordsjøen, og at den vil bidra med diversivisering og størrelse.

– Dette er en sjelden mulighet til å få tak i en høykvalitetsportefølje med både olje og gass på norsk sokkel, og vi har vært raske for å få tak i den, sier DNOs utøvende styreleder Bijan Mossavar-Rahmani.

DNB Markets er bare sånn passe imponert. Megkerhuset mener prisen DNO betaler, i beste fall, er fornuftig og viser til at analyseleverandøren Rystad Energy verdsetter Sval Energi-porteføljen til 1,4 milliarder dollar i et oljeprisscenario på 70 dollar fatet.

Mente Aker BP var en god match

Sval Energi sitter på 16 produserende felter på norsk sokkel, og produserte 64.100 fat olje og gass om dagen i 2024. Kontantstrøm fra drift endte på 565 millioner dollar i perioden.

HitecVision etablerte Sval i 2019 og selskapet har vokst via flere oppkjøp, blant annet fra Equinor og Suncor.

Det var britiske Serica og Kjell Inge Røkkes Aker BP som ble linket til Sval Energi i fjor, og kjøpesummen som ble nevnt var på 1 milliard dollar, inkludert gjeld.

Analytikerne Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets og John Olaisen i ABG Sundal Collier mente på den tiden at Aker BP var en en het kandidat, og Sveen-Nilsen regnet seg frem til at en en kjøper eventuelt måtte gitt 2,6 milliarder dollar, eller rett under 28 milliarder kroner – et godt stykke over prisen som ble nevnt i mediene.

Summen var basert på påviste og sannsynlige oljereserver, det som på fagspråket kalles 2P-reserver, som var 220 millioner fat ved årsslutt i 2023. I dagens børsmelding oppgis 2P-reservene til 141 millioner fat.