Fare for full storm i aksjemarkedet

Med en nedgang på over ti prosent fra toppen i desember, er Nasdaq nå i korreksjonsterritorium. Investorene tar penger av bordet, og det er risk off som gjelder. Det samme vil trolig være en god strategi for investorene på Oslo Børs, som også er utsatt for svakere energipriser og risikoen mangel på norsk EU-medlemskap representerer.

Mot en langvarig handelskrig?

Handelskriger skaper ifølge makroøkonomene kun tapere, også i USA, hvor de amerikanske konsumentene vil merke økte tariffer i form av høyere priser. Trump har da også advart om dette og uttalt at det er en pris man må betale.

Problemet er at også industrien rammes, og etter samtaler med Ford, General Motors og Stellantis har Trump, ifølge CNN, valgt å legge tariffene rettet mot bilindustrien på is – i det minste for nå. Men også andre industrier vil rammes av tariffer, og dermed er dette neppe siste gang Trump utsetter innføringen av slike tiltak.

Det kan dermed virke som om Trump nå følger en noe mer pragmatisk linje, men likevel er det lite som tyder på at handelskrigene blir kortvarige. Økte tariffer fører ikke bare til høyere priser – konsumentene får også mindre å rutte med, noe som får konsekvenser.

I aksjemarkedet er det stor bekymring for følgene av handelskriger, og CNBC rapporterte i februar at hedgefond-legenden Steven Cohen har snudd til en negativ holdning til markedet på grunn av forventninger om lavere konsum, delvis som følge av Elon Musks kutt i offentlig sektor og økt inflasjonspress

Her hjemme er spesielt inntektene til eksportbedriftene truet, og et relevant spørsmål er om Norge rammes av mulige gjengjeldelsestariffer fra EU.

Energiprisene faller

Med økte priser på hjemmebane har Donald Trump fått et høyt behov for lavere oljepris – noe han også fikk da OPEC+, til manges overraskelse, vedtok å starte gjeninnføringen av de 2,2 millioner fat pr. dag produksjonskapasitet som kartellet har holdt tilbake siden 2023. Prisen på nordsjøolje er nå rundt 70 dollar, og fortsetter OPEC+ å øke produksjonen, slik de etter planen skal, er nedsiden i oljeprisen betydelig.

Men også gassprisen har svekket seg, og prisen på TTF er ned over 30 prosent siden toppen i februar. Det vil legge press på inntektene til oljeindustrien. Equinor er ned drøye seks prosent siste uke.

EU ruster opp

Som følge av USAs planer om å stoppe støtten til Ukraina, har EU sett seg nødt til å øke investeringene i forsvar og infrastruktur. EUs ferske ReArm EU-initiativ innebærer investeringer på 800 milliarder euro, og renten på tyske statsobligasjoner skjøt i været.

Og med ReArm EU fortsetter også himmelferden til Kongsberg Gruppen, som er opp nesten 30 prosent bare den siste måneden.