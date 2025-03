Sjefen for investeringsstrategi i Bank of America, Michael Hartnett, mener at «vi nå kun er én svak jobbrapport unna en resesjon og statsrenter under 4 prosent.»

Bank of America-toppen mener at den amerikanske regjeringen allerede er i resesjon på grunn av fem år med finanspolitisk overforbruk og effekten fra DOGE (Departementet for effektivitet). Dette kan medføre en dårlig sysselsettingsrapport, da regjeringen og quasi-government – halvoffentlige organisasjoner – sto for 70 prosent av veksten i amerikansk sysselsetting i januar 2025 og 85 prosent for et år siden.

Handelsbanken og Goldman Sachs påpekte også at dette kan gi utslag i jobbtallene som kommer for mars.

– Showtime

Hartnett skriver også at S&P 500 befinner seg på kritiske tekniske nivåer. Sterke sysselsettingstall kan holde aksjemarkedet oppe, men svake tall kan skape en ny periode med svakhet for aksjer og styrke for obligasjoner.

«Showtime, som de sier i bransjen,» skriver Hartnett.

Det anbefales å kjøpe forsiktig på oversolgte amerikanske halvlederaksjer, en kurv med amerikanske aksjer for å nytte svak dollar i 2025, samt etterslepende internasjonale markeder – spesielt India.

«Vi er long i internasjonale aksjer versus amerikanske aksjer på toppen av US exceptionalism,» heter det.