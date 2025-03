Nasdaq vil holde døgnåpent

Nasdaq vil innføre døgnåpen handel for å møte den økende globale etterspørselen etter amerikanske aksjer, melder Bloomberg. De utvidede åpningstidene kan tre i kraft fra andre halvdel av 2026, gitt at de nødvendige godkjenningene er på plass, melder Nasdaq-president, Tal Cohen på Linkedin.

Det følger trenden blant de største børsene i verden. Forrige måned aannonserte CBOE Global Markets at det ønsker at handelen på aksjebørsen vil være åpen 24 timer i døgnet, fem dager i uken. Her må det også regulatoriske godkjennelser på plass først.

I oktober søkte New York-børsen (NYSE) om å få holde åpent i 22 timer om dagen på ukedager.

Cohen pekte blant annet på høyere interesse i amerikanske markeder fra internasjonale investorer i andre tidssoner. Samtidig sier han at markeder og investorer må være klar over risikoen som følger med økt volatilitet og høyere transaksjonskostnader, som kan komme som konsekvens av de utvidede tidene.

For å gjennomføre endringen må verdipapirinformasjonssystemet SIP oppdateres, slik at det kan vise nøyaktige kjøps- og salgspriser også utenfor de ordinære åpningstidene, sier Cohen.