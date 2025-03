Oslo Børs endte dagen opp 1,0 prosent til 1.490,91 poeng, etter å ha steget ytterligere før stengetid etter meldinger om at USAs president Donald Trump vurderer sanksjoner mot Russland for å sikre en fredsavtale.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 71,32 dollar, opp 2,7 prosent. Brent-oljen med levering i mai omsettes for 71,30 dollar, opp 2,7 prosent.

Equinor steg 4,0 prosent til 252,25 kroner, Aker BP endte opp 4,4 prosent til 227,90 kroner og Vår Energi steg 2,9 prosent til 30,56 kroner.

Dagens bevegelser

Deep Value Driller har inngått en opsjonsavtale med Saipem om forlengelse av borekontrakten mellom de to. Saipem får også en opsjon på å kjøpe selskapets boreskip for 300 millioner dollar. Aksjen steg 35,4 prosent til 13,86 kroner.

Les også Riggsjef om fersk avtale: – Dette ser veldig bra ut En endelig borekontrakt med Saipem er nært forestående, indikerer Deep Value Driller-sjefen.

– Kjøpsopsjonen gir et positivt verdsettelsesdatapunkt, ettersom det tilsvarer cirka 23 kroner pr. aksje, sier analytiker Rune Tryti i Sparebank 1 Markets til Finansavisen.

DNO steg 8,7 prosent til 12,22 kroner etter å ha meldt at det kjøper Hitecvision-oljeselskapet Sval Energi for 4,9 milliarder kroner. Det er milevis under prisen analytikerne regnet seg til da ryktene om et salg svirret i fjor. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets mente da at en kjøper eventuelt måtte gitt 2,6 milliarder dollar, eller rett under 28 milliarder kroner.

BW Energy og Panoro Energy meldte fredag morgen om at et betydelig oljefunn med gode reservoarkvaliteter er gjort på Bourdon-prospektet i Dussafu-lisensen utenfor Gabon. BW Energy endte dagen opp 7,1 prosent til 27,00 kroner, mens Panoro steg 9,6 prosent til 26,30 kroner.

Etter to dager med fall, klatret Golden Ocean 3,6 prosent til 95,86 kroner. John Fredriksen annonserte tirsdag en kjempedeal, hvor han solgte alle aksjene i selskapet for over 13 milliarder kroner til Saverys-familiens CMB TECH. Nå spekuleres det i en fusjon mellom de to rederiene.

– Vi har lite innsyn i CBMs intensjoner, men utfra markedsreaksjonene virker en fusjon delvis til å være priset inn nå, sier ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen.

I et intervju med Finansavisen sier John Fredriksen at han mener aksjesalget er en god løsning for Golden Ocean.

– Jeg kan selvsagt ikke kommentere forhandlingene mellom partene. Dette er en aksjehandel mellom CMB og Hemen. Men jeg mener dette er en god løsning for Golden Ocean Group som får en ny hovedaksjonær med store ambisjoner i tørrlastfarten, sier Fredriksen.

Kongsberg Gruppen falt noe tilbake fredag, der aksjen endte ned 3,4 prosent til 1.560,00 kroner. Aksjen har steget mye den siste tiden, og er fremdeles opp 21,9 prosent siden årsskiftet.