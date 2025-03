Nedtur for luksus og bil

De amerikanske børsindeksene svekket seg kraftig torsdag, og fredag fortsatte nedturen i vår del av verden. Både franske Cac 40 og tyske Dax fikk fall på minst 1 prosent. Luksusprodusenter som Burberry, LVMH, Richemont, Davide Campari og Gucci-eieren Kering fikk kurssfall på 3-7 prosent, hovedsakelig grunnet frykt for at Trump vil innføre tollavgifter på import fra Europa. Også eurokursens raske styrking mot dollar og andre valutaer skaper motvind, ettersom den gjør europeiske varer dyrere i utlandet. De samme faktorene bidro til å senke bilaksjer som BMW og Mercedes-Benz med rundt 3 prosent.

I USA var S&P 500 og Nasdaq 100 tilnærmet uendrede ved halv fem-tiden. Utviklingen skyldtes blant annet en skuffende «nonfarm payrolls»-rapport for februar. Sysselsettingen utenfor landbruket økte med 151.000, noe som var opp fra 125.000 i januar, men likevel 19.000 mindre enn konsensusestimatet. Samtidig økte arbeidsledigheten til 4,1 prosent, mens ekspertene hadde ventet at nivået ville holde seg uendretp på 4,0 prosent.

For en gangs skyld var kunstig intelligens-relaterte aksjer et lyspunkt, etter at halvlederprodusenten Broadcom meldte om uventet høy inntjening i sitt første regnskapskvartal. Også topplinjen og guidingen for den inneværende perioden overrasket positivt. Aksjen var opp med 3 prosent. I samme sektor la Arm Holding på seg rundt 2 prosent.

Hewlett Packard Enterprise, som lager servere, stupte derimot 15 prosent. Her var både inntektene og inntjeningen på linje med meglerhusenes konsensusestimater, men ledelsens prognose for både dette kvartalet og hele året skuffet. Nå skal 2.500 ansatte sparkes.

For øvrig lå bitcoinkursen på rundt 89.000 dollar. Den digital valutaen var lite påvirket av Donald Trumps beslutning om å opprette en «strategisk» kryptobeholdning, ettersom grepet ikke omfatter nye kjøp. Planen er utelukkende å sitte på kryptovaluta som er blitt beslaglagt i forbindelse med kriminell aktivitet, inkludert rundt 200.000 bitcoin som følge av kryptobørsen Mt. Gox' kollaps i 2014.