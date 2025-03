Sverre Bjerkeli er stålbull på bank-aksje: Venter dobling på ett år

Det er ingen tvil om at teamet i Hvaler Invest har dyp kjennskap til banksektoren, ikke minst fordi Sverre Bjerkeli har flere års erfaring som konsernsjef i Protector Forsikring før han gikk over til å være privatinvestor på fulltid.

I hans nyeste analyse forteller han at Hvaler Invest har gått tungt inn i Morrow Bank, og har lastet opp med omtrent fem millioner aksjer i selskapet. Ifølge Finansavisens Bjellesautjeneste gjør det han til selskapets åttende største aksjonær.

«Aksjekursen vil doble seg i løpet av 12 måneder hvis vi har rett. Hvis ikke, vil utbytteavkastningen være 40 prosent, og nedsiden er tilnærmet null» skriver Bjerkeli i analysen.



I analysen legger han også ved et kursmål på 17,9 kroner pr. aksje – altså 99 prosent oppside fra aksjekursen før handelsdagen fredag. Det sendte aksjen opp nesten syv prosent på Oslo Børs gjennom handelsdagen.

Banklisens kan være trigger

Ifølge Bjerkeli har Morrow Bank, tidligere kjent som Komplett Bank, gjennomgått en omfattende snuoperasjon siden den nye ledelsen kom på plass i 2022, og at selskapet nå står på terskelen til videre vekst.

Særlig venter Bjerkeli at den ventede svenske banklisensen som kan bli den avgjørende faktoren for bankens vekst og utbyttepolitikk. I tillegg til å øke lønnsomheten, venter også Bjerkeli at det vil frigjøre betydelig med kapital for banken.

«Vi anslår at Morrow Bank kan frigjøre 40 prosent av sin markedsverdi i kapital, noe som enten kan brukes til vekst eller distribueres til aksjonærene» skriver Bjerkeli.

Banken sendte inn søknaden i fjerde kvartal 2024 og forventer en beslutning fra svenske myndigheter innen andre kvartal 2025.

Dobbel strategi

Bjerkeli peker på to mulige scenarioer for hvordan banken kan forvalte overskuddskapitalen sin etter den forventede lisensgodkjenningen.

«I det første scenarioet bruker banken 40 prosent av overskuddskapitalen til å kjøpe nye låneporteføljer tidlig i 2026. Dette vil kunne løfte aksjekursmålet til 19,9 kroner» forklarer han.

Alternativt kan Morrow Bank velge å dele ut hele overskuddskapitalen i form av ekstraordinært utbytte, noe som vil gi en kursmål på 15,9 kroner.

«Man må komme seg ombord fort» skriver Bjerkeli.