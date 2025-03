– Forrige helgs møte mellom Trump og Zelenskyj ble nok et «wake-up call» for Europa. Det rådende inntrykket etter møtet er at Europa i stor grad må stå på egne bein, både når det gjelder å hjelpe Ukraina, men også når det kommer til å forsvare seg selv. Aksjemarkedet reagerte som det skulle og sendte forsvarsaksjer markant opp, innleder Bruce og Bernhardsen i sin rapport.

De skriver videre at Tyskland har kunngjort en plan for store investeringer i infrastruktur og forsvar, og at planene krever at de lovfestede reglene for offentlig pengebruk endres – noe som er ventet å bli godkjent.

I løpet av de neste ti årene sikter Tyskland på en offentlig pengebruk på opp mot 2 prosent av BNP hvert år. Til sammenligning har den tyske økonomien vist svak vekst de siste fem årene.

– Som en reaksjon på at vekstutsiktene løftes, og at underskuddene på offentlige budsjetter vil bli større, steg tyske statsrenter med 0,3 prosentpoeng dagen etter at forslagene ble lagt frem. Det er den største daglige endringen siden den tyske gjenforeningen i 1990. Sammenligningen med gjenforeningen er ikke ufortjent. Kanskje kan denne ukens hendelser bli like dominerende for europeisk økonomi og sikkerhetspolitikk som gjenforeningen i 1990 ble.

Nvidia ser nesten billig ut

Duoen trekker videre frem at teknologiaksjene i USA fortsetter å falle. «Magnificent 7» er nå ned 10 prosent så langt i år, mens Nvidia har falt 26 prosent.

– Fallet i tech er i stor grad basert på en reprising av de langsiktige inntjeningsforventningene. Inntjeningen i dag vokser fortsatt sterkt. Som følge av dette har verdsettelsen av tech kommet betydelig ned. Nvidia, som store deler av fjoråret handlet på en P/E på 35-gangeren, ser nesten «billig» ut.

De peker videre på at premien man må betale for å kjøpe «Magnificent 7» sammenlignet med det øvrige amerikanske markedet nå er den laveste siden slutten av 2022 – et år som var et «forferdelig år for tech».

– På toppen av dette peker investorundersøkelser mot at sentimentet blant amerikanske institusjonelle investorer er ekstremt negativt. Da skal det lite til for at sentimentet snur.