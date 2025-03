Flere briter mener Storbritannia bør øke forsvarsutgiftene

En meningsmåling fra Ipsos viser at 44 prosent av britiske statsborgere støtter å øke utgiftene på forsvar, til tross for at det kan medføre økte skatter, økt statsgjeld eller mindre penger til andre offentlige tjenester. Det er en økning fra 42 prosent i februar.

Samtidig støtter 59 prosent av de spurte Storbritannias nåværende rolle i Ukraina-konflikten, opp fra 53 prosent forrige måned.

– De siste hendelsene har styrket den offentlige støtten til den britiske regjeringens tilnærming til den pågående konflikten i Ukraina, sier Keiran Pedley, direktør for britisk politikk i Ipsos til Bloomberg.

Han sier videre at det er en merkbar økning i antallet briter som mener at Storbritannia er en positiv kraft i verden, og at litt over fire av ti fortsetter å støtte økte forsvarsutgifter, selv om det kan tynge økonomien.

Støtten til Starmer øker

Målingen viser også at støtten til statsminister Keir Starmer har økt, der 30 prosent mener han gjør en god jobb, opp 7 prosentpoeng fra februar. 45 prosent mener imidlertid at han gjør en dårlig jobb.

Da kan han trøste seg med at nesten to tredjedeler av de spurte mener USAs president Donald Trump håndterer Ukraina-konflikten dårlig, opp fra 38 prosent forrige måned.

Målingen ble først gjennomført fra 24. til 26. februar, og deretter igjen fra 4. til 5. mars, etter krangelen mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Trump i Det ovale kontor.