Bankjuvel klar for nye kursløft

Bedriftsmarkedet utgjør dermed 33 prosent av bankens utlånsvolumer, der næringseiendomslån utgjør en andel på 25 prosent. Lettelser i norsk pengepolitikk støtter opp under at utlånstapene i dette segmentet forblir lave. Banken har også lånt ut en god del til jordbrukssektoren, vel åtte milliarder kroner. Heller ikke innenfor en såpass skjermet sektor vil det oppstå merkbare tapsengasjementer fremover, mener vi.

Positive analytikere

Til tross for siste års massive kursoppgang forblir en klar overvekt av analytikerne positive til egenkapitalbeviset til Sparebank 1 SMN. Det inkluderer også DNB Markets-analytiker Håkon Astrup, som i fjor toppet Kapitals rangering over landets beste bankanalytikere.

– Vi spår kursen ytterligere opp og har en kjøpsanbefaling med kursmål 190 kroner. Over tid har lønnsomheten vært sterk, drevet av en fantastisk markedsposisjon i Midt-Norge, samtidig som de har lyktes godt med å diversifisere inntektene over på mer kapitallette virksomheter som eiendomsmegling og regnskapstjenester. En robust kapitalsituasjon gir dessuten rom for både solide utbytter og fortsatt vekst, samtidig som en P/E på under ti basert på neste års forventede inntjening fremstår som attraktiv, sier Astrup til Kapital.

Norne Securities er også positive til egenkapitalbeviset til Sparebank 1 SMN, og lot seg begeistre av en ny, sterk kvartalsrapport.

– Fjerdekvartalstallene var gode. Både netto renteinntekter og kommisjonsinntekter var høyere enn hva analytikerne hadde sett for seg på forhånd. Kostnadsveksten var dessuten moderat og tapsavsetningene var lavere enn ventet. Inntjening pr. egenkapitalbevis, samt egenkapitalavkastningen, var også bedre enn hva vi så for oss. Et lite skår i gleden var utbytte på 12,5 kroner per bevis, som tilsvarer en utbetalingsgrad på 61 prosent. Dette er vel en krone lavere enn det vi forventet for 2024, sier Nornes analysesjef, Petter Slyngstadli.

Likevel er Sparebank 1 SMN ett av meglerhusets toppvalg innen sparebanksektoren.

– Ja, det stemmer. Vi har kjøpsanbefaling med kursmål 200 kroner, som representerer en kursoppside på rundt tolv prosent målt mot dagens kurs. Blant sparebankene har banken høyest utbytteyield for 2024 med en utbyttegrad på sju prosent, og er etter DNB den banken som har best kapitaldekning. Med en kjernekapitaldekning på 18,3 prosent åpner dette for både ny vekst og gode utbytter i tiden som kommer.

I likhet med Astrup synes heller ikke Slyngstadli at banken er særlig krevende priset.

– Banken er ikke blant de dyreste og handles i dag til en P/B på rundt 1,4, med en ROE (egenkapitalavkastning, red.anm.) på rundt 15 prosent. Sparebank 1 SMN har også mange andre inntektskilder enn renteinntektene, noe som gjør den mindre sårbar mot fall i rentemarginer og ellers lavere renter, sier han.

Langsiktighet betaler seg: Jan Petter Collier, gründer og hovedeier i meglerhuset ABG Sundal Collier, har i en årrekke vært en av Sparebank 1 SMNs største eiere. Foto: Thomas Bjørnflaten

Nytt utbyttegilde

Gjennomgående har sparebankene kommet opp med råsterke fjerdekvartalstall. På Oslo Børs har flere av dem satt nye historiske kursrekorder, og ytterligere rekorder kommer, tipper vi, når utbyttekranene nå åpnes fortløpende. Egenkapitalbeviseierne i Sparebank 1 SMN får også sitt – og det til gangs – når det for 2024 skal utbetales et utbytte på 1,8 milliarder kroner. Så langt i år har bankens egenkapitalbevis steget med rundt 5,5 prosent, men ytterligere kursoppganger kommer, tipper vi, særlig frem mot utbytteutbetalingsdato senere i april.

Summert opp har eierne for 2023 og 2024 mottatt et kontantutbytte på hele 24,50 kroner pr. egenkapitalbevis. Og mer er på vei med tanke på at også 2025 tegner til å bli et nytt år med råsterke tall for hele banksektoren, inkludert Sparebank 1 SMN, som oppnår nå en lønnsomhet målt ved egenkapitalavkastning som ikke har vært høyere enn i tiden før finanskrisen.

Også i bankens styrerom råder optimismen:

– Styret er fornøyd med oppnådde resultater i 2024. Konsernet er godt rustet for å styrke markedsposisjonen med en effektiv distribusjon av produkter og tjenester. Styret forventer at også 2025 blir et godt år for konsernet, står det i bankens fjerdekvartalsrapport, som også fremhever utsiktene til en moderat kostnadsvekst for inneværende år.

Vi gjentar vår kjøpsanbefaling på Sparebank 1 SMN og tror bankens egenkapitalbevis fremover gir investorene en attraktiv totalavkastning.