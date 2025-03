Slik bør en incentivordning utformes

Det har i mange år pågått debatt om hvorvidt incentivordninger for ansatte og ledelse i børsnoterte selskaper har noen innflytelse på fremtidige resultater. Jeg tror det er et fornuftig virkemiddel dersom ordninger benyttes på riktig måte. Dette har dessverre ikke vært tilfelle hverken på Oslo Børs eller i andre lands aksjemarkeder. Vi har sett ordninger som har vært gavepakker, ordninger som ikke er linket til prestasjon og aksjens kursutvikling, og rause ordninger som har gitt samfunnet hakeslipp når bonusen utbetales.

Hovedprinsippet må være at dersom et børsnotert selskap skal lage en incentivordning, så må ordningen være et reelt incentiv til verdiøkende innsats. Vi vet at det som måles og betales for, har større sannsynlighet for å bli utført. Slik er de fleste mennesker skrudd sammen.

Retningslinjene for ordningen om samlet godtgjørelse må være tydelige og forståelige, og bidra til selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

Ordningene for lønn og annen godtgjørelse bør bidra til sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og ledende ansatte, og være enkle. Til slutt bør det sannsynligvis settes et tak på resultatavhengig godtgjørelse. Det er ikke sikkert at et tak er i aksjonærenes monetære interesse.

Allmennaksjeloven har regler om retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, som styret skal utarbeide og om generalforsamlingens behandling av den. Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse som skal behandles av generalforsamlingen, bør være lett tilgjengelig for aksjeeierne. Retningslinjene bør derfor være utformet i et eget dokument, som inngår blant de saksdokumentene til generalforsamling.

For å vurdere om ordningene er enkle og forståelige, bør styret legge vekt på at de er forutsigbare og lette å administrere. For at ordningen skal ha sammenfallende interesser mellom aksjeeiere og ledelse, bør styret legge vekt på at ordningen støtter langsiktig verdiskaping i selskapet.

Styret bør også sikre transparens om godtgjørelsesordningene slik at aksjonærene kan vurdere hvilke konsekvenser ordningene kan få. Det er generelt vanskelig for en aksjonær og vurdere monetære konsekvenser av en incentivordning, rett og slett fordi det i et flertall av selskapene på Oslo Børs mangler konkrete data å forholde seg til.