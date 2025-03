Full uttelling med Kongsberg Gruppen

Forrige uke bød på mer volatilitet enn det man vanligvis ser i en hel måned, i takt med stadige endringer i USAs handelspolitikk og andre lands gjengjeldelsesgrep. Få mennesker, kanskje inkludert Trump selv, kan nå si med sikkerhet om presidentens mål er å få andre nasjoner til å fjerne sine tollavgifter, å bygge proteksjonistiske barrierer rundt USA, eller å erstatte inntektsbeskatning med tollavgifter.

Det endte uansett med at Hovedindeksen tapte beskjedne 0,1 prosent, mens Skoleduellens deltagere var ned med 1,5 prosent i snitt.

Børsgruppen Nord kom seg svæt godt gjennom børsturbulensen, med en ukentlig avkastning på solide 2,4 prosent. Det ga ikke bare den ukentlige seieren, men også konkurransens foreløpige ledelse.

Våpenaksjer bidro mest

Børsgruppen Nord har lenge veddet på vedvarende krig og opprustning i vår del av verden, og dette fortsetter å gi gode resultater.

Kongsberg Gruppen, lagets største aksjepost, fikk en opptur på hele 16 prosent.

Ytterligere 13 prosent av kapitalen er investert i Norsk Hydro, der oppgangen ble på 5 prosent. Av porteføljens øvrige aksjer var Storebrand, Telenor, DNB, Frontline og Olav Thon Eiendomsselskap i pluss, mens Protector, Link Mobility, Flex LNG, Scana, Jinhui, DNO og Seabird gjorde det dårlig. Sistnevnte var den største taperen, med et kursfall på nesten 9 prosent, mye grunnet et kraftig fall i oljeprisen.

Analytikerne fikk juling

Analytikerporteføljen havnet derimot nest sist i forrige uke, med et tap på 3,4 prosent.

Siden denne runden av Skoleduellen startet i midten av september 2024 er avkastningen tilnærmet null, mens Hovedindeksen har steget med 6 prosent.

Av meglerhusenes fem best likte aksjer fikk Frontline og Cadeler kursløft på henholdsvis 3 og 2 prosent. Dette ble imidlertid mer enn oppveid av fall på 4-5 prosent for Austevoll Seafood, Borregaard og Aker. Samtlige er «kvalitetsselskaper», men det forhindrer ikke at de rammes hardt av politiske og økonomiske endringer.