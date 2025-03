Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Kjell Magne Bondevik er ilagt over 600 000 kroner i ekstra skatt, moms og straffeskatt etter en skattekontroll i 2021.

Det skjer etter at han oppga feil inntekt for 2020, unnlot å fakturere med moms, og brøt bokføringsloven.

Bondevik forklarer feilen som en «forglemmelse» og at han har betalt det skyldige beløpet.

Fortum øker strømprisene betydelig fra 1. mai 2025, med 69 prosent økning i fastbeløpet og 137 prosent økning i påslaget per kWh. Selskapet begrunner økningen med generell prisvekst i samfunnet.

Økningen er imidlertid langt høyere enn den generelle prisveksten de seneste årene. Fortum viser til sammenslåinger og ulike betingelser kundene har hatt i de ulike selskapene Fortum har kjøpt som årsaken til dette.

Megler Caroline Ringså Ask advarer førstegangskjøpere mot «oppussingsfellen», der kostnadene undervurderes. Hun siker mange typisk ser for seg at oppussing koster 100-200.000 kroner, mens det i realiteten kan koste en halv million.

Ringså Ask sier de helt ferdigoppussede og oppussingsopbjektene går høyest.

Hun råder boligkjøpere til å heller vurdere de litt "kjedelige" boliger som kun trenger et lite ansiktsløft, da interessen ofte er lavere for disse og kan være gode kjøp.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valget. Arbeiderpartiet (Ap) opplever en oppgang på meningsmålingene, men seieren er ikke sikret selv med Stoltenberg.

Fremskrittspartiet (FrP) er nær Ap, venstrepartiene sliter og Senterpartiet er på vei utfor stupet.

Skattedebatten vil dominere frem mot valget, selv om Stoltenberg ikke ønsker det, skriver Hegnar.

