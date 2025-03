Hongkong-børsen faller markant

Det er mandag morgen blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan stiger Nikkei 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,27 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,63 prosent, CSI 300 er ned 0,90 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller hele 2,44 prosent.

I helgen viste ferske tall at inflasjonen i Kina i februar falt for første gang på 13 måneder. Konsumprisindeksen (KPI) endte ned 0,7 prosent på årsbasis, mot en ventet nedgang på 0,5 prosent.

Lørdag kom Kina med et motsvar etter at Canada i fjor kom nyheten om at Canada ville innføre 100 prosent toll på kinesiske elbiler og 25 prosent toll på kinesisk stål og aluminium.

Kineserne innfører nå toll på canadiske landbruks- og matvarer til en verdi på over 2,6 milliarder dollar, omtrent 28,23 milliarder norske kroner. Ifølge Reuters vil de nye tollavgiftene tre i kraft allerede 20. mars.

Kospi i Sør-Korea styrkes derimot 0,26 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,18 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,34 prosent.