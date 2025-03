DNO steg 8,7 prosent til 12,22 kroner etter å ha meldt at det kjøper Hitecvision-oljeselskapet Sval Energi for 4,9 milliarder kroner. Det er milevis under prisen analytikerne regnet seg til da ryktene om et salg svirret i fjor.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: Inflasjon februar, kl. 08.00

Norge: Produsentpriser februar, kl. 08.00

Japan: Driftsbalanse januar, kl. 00.50

Finland: Industriproduksjon januar, kl. 07.00

Danmark: Inflasjon februar, kl. 08.00

Finland: Handelsbalanse januar, kl. 08.00

Sverige: Byggeproduksjon januar, kl. 08.00

Sverige: BNP januar, kl. 08.00

Sverige: Industriproduksjon januar, kl. 08.00

Sverige: Nye ordrer januar, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse januar, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon januar, kl. 08.00

Sveits: Forbrukertillit februar, kl. 09.00

USA: Inflasjonsforventninger februar, kl. 16.00

Annet:

CodeLab Capital: Ekskl. 50:1-aksjespleis

CondAlign: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Ekskl. utbytte:

Aker Carbon Capture, Golar LNG, Golden Ocean Group