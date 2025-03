– Jeg har sikret 10–15 prosent av porteføljen. Jeg har redusert eksponeringen i markedet. I stedet for å selge enkeltaksjer har jeg stort sett sikret meg med futures. Jeg var mer redd før jeg begynte å jobbe med det, sier Peter Hermanrud til DN.



Han er likevel ikke bekymret for et større krakk.

– De store krakkene kommer når det har vært markert svakere vekst i verden. Der er vi ikke, legger han til.

Investoren mener imidlertid at usikkerheten rundt toll og handelspolitikk skaper store utfordringer.

– Den politiske usikkerheten er den største jeg har opplevd. Jeg har ikke sett på maken. Ingenting ligger fast. Det er helt vilt, sier han til avisen.

Ser mot Europa

Selv om tollusikkerheten påvirker beslutninger og investeringer, tror han ikke at situasjonen vil eskalere dramatisk, skriver DN. Hovedscenarioet er at mye av dette er politikk for å kunne erklære små seire. De fleste tollsatser blir ikke ekstremt høye.

Hermanrud tror at utviklingen kan være positiv for Europa, ettersom flere land nå øker investeringene.

– Jeg mener det er lurt å skifte fra USA til Europa. Jeg tror de lange konsekvensene av det som skjer nå er bra for Europa og negativt for USA, sier han.

Han kommer med to klare råd til investorer.

– Jeg har to generelle råd. Skal du ha penger plassert over lang tid, ha det i aksjer. Og husk å spre risiko. Kanskje skal du ha en god del mer eksponering mot annet enn USA. Globale indeksfond er hele 70 prosent i USA.

Advarsel

I et større intervju i Finansavisen i fjor høst advarte Hermanrud om at det var «god sjanse for en ganske stor børsnedtur» – på 15–20 prosent fra topp til bunn i løpet av det neste året.

«Det er lett å forestille seg et sånt scenario,» sa han.

«Det er en kombinasjon av makrobildet og prisen på aksjene. De store nedturene starter med at aksjene er dyre, og så blir makrobildet surt. Men markedet er ikke dyrt nok til at vi kan få et skikkelig krakk.»