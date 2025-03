DNBs aksjehandelsløsning er stengt, og banken arbeider med å identifisere og rette feilen. Det er fortsatt mulig for kunder å legge inn ordre via telefon, opplyser banken til Finansavisen.

– På bakgrunn av tips fra en kunde, valgte vi litt over klokken 10 i dag å midlertidig stenge for aksjehandel i DNBs og Sbankens digitale kanaler. Kunder kan fortsatt ringe inn til oss for å legge inn ordre manuelt, opplyser pressevakt for DNB og Sbanken, Julia C. Stelzer Nordberg, til Finansavisen og legger til:

– Kunden opplyste om å ha tilgang til en annen kundes VPS-konto, vi undersøker feilen og omfanget av den for å rette den så fort som mulig.

Feilen vil bli rutinemessig rapportert til Data- og Finanstilsynet.

Kom inn på en annen konto

Til E24 sier en DNB-kunde at han opplevde å bli logget inn på kontoen til en annen person. Avisen har sett dokumentasjon på at han var inne på en konto med et annet navn enn hans eget.

– Jeg har jo sett at dette skjedde med Nordnet, så jeg ringte til nettbanken. Da sa de at feilen ikke var kjent hos dem, men at de skulle ta det videre, sier Usman, som ikke ønsker at E24 bruker etternavnet hans.

For drøy en måned siden opplevde Nordnet en lignende feil der brukere fikk tilgang til andres kontoer. Da var plattformen stengt i fire timer før den var tilbake i normal drift. Nordnet-aksjen falt på det meste over 7 prosent på Stockholm-børsen samme dagen.

Senere ble det bekreftet at kunder kunne handle på andres kontoer, men uten mulighet til å ta ut penger. I Norge ble rundt 350 av Nordnets 462.000 kunder direkte berørt, ifølge selskapet.

Flyttet 900.000 kunder

I helgen flyttet DNB sine spareløsninger til Sbankens inveteringskjerne. Kundene hadde dermed ikke tilgang mens den planlagte flyttingen pågikk.

«Oppgraderingene skjer både i DNBs nettbank og i Spare-appen. Kundenes investeringer er ivaretatte under flytteprosessen.»

«200 medarbeidere jobber med flytteprosessen, som omfatter omtrent 900.000 fonds- og aksjekunder i DNB», het det.

DNBs pressevakt opplyser til Finansavisen at jobben i helgen gikk etter planen, og at feilen som nå er oppdaget er en uventet og ukjent feil som de nå jobber med å undersøke omfanget av.