– Aksjen har ikke vært så oversolgt siden covid

I løpet av forrige uke falt DNBs portefølje med anbefalte aksjer 0,8 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 0,5 prosent.

– Det er et volatilt bakteppe, hvor det kommer nye overraskelser nesten hver dag, sier strateg Paul Harper til Finansavisen.

Opptur for Yara

Yara, Veidekke og Norconsult var aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursoppgang på henholdsvis 4,6 prosent, 1,5 prosent og 1,1 prosent.

– Når det gjelder Yara har gassprisen vært fallende, samtidig som EPS-vurderingen bedrer seg. Den trenden fortsetter, sier strategen.

Subsea 7 faller videre

Verst gikk det med Subsea 7, Aker BP og Protector Forsikring som falt henholdsvis 7,8 prosent, 2,9 prosent og 2,1 prosent.

I slutten av februar ble det kjent at Subsea 7 og italienske Saipem vil slå seg sammen. Det nye navnet blir Saipem 7. I dagene som fulgte har aksjekursen stort sett pekt nedover, og Subsea 7 er nå den aksjen i porteføljen til DNB Markets som har den dårligste avkastningen. Siden den ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av januar har aksjen falt over 17 prosent – basert på fredagens sluttkurs.

– Subsea 7 fortsetter å være svak. Fjerdekvartalstallene var helt ok, men sammenslåingen med Saipem blir ikke godt mottatt. Aksjen er ganske oversolgt, og vi må faktisk tilbake til covid-tiden for å finne et nivå hvor Subsea 7 var like oversolgt, sier Harper. Mandag formiddag faller aksjen ytterligere 2,4 prosent.

Denne uken gjør ikke Paul Harper noen endringer i den anbefalte porteføljen .