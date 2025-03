Nedgang på børsen – Biotek-aksje stuper

Ved lunsjtider på Oslo Børs ligger Oslo Børs ned 0,3 prosent til 1.486,20 poeng.

Dagens Bevegelser

Aqua Bio Technology ligger ved lunsj an til å bli dagens børstaper med en nedgang på 61,6 prosent til 0,60 kroner, etter at de fredag meldte at de planlegger en rettet emisjon på mellom 13 og 30 millioner kroner for å sikre videre drift. Mandag meldes det at selskapet har besluttet å forlenge tilbudsperioden i den påtenkte emisjonen til 11. mars kl. 08.00.

Morrow Bank ligger ved lunsj opp 10,1 prosent til 10,50 kroner på relativt høy omsetning. Sverre Bjerkeli i Hvaler Invest skriver i sin nyeste analyse at han har gått tungt inn i selskapet, og forventer nå en dobling i løpet av 12 måneder.

«Vi anslår at Morrow Bank kan frigjøre 40 prosent av sin markedsverdi i kapital, noe som enten kan brukes til vekst eller distribueres til aksjonærene» skriver Bjerkeli.

Aker Carbon Capture klatrer 9,4 prosent til 2,96 kroner, som dagens tredje mest omsatte. Aksjen noteres mandag eks. utbytte på 4,82 kroner pr. aksje.

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners melder om lavere fraktrater i februar, men forventer økt volum i tiden fremover. Aksjen startet dagen med oppgang, men snudde ned og ligger ved lunsj ned 0,5 prosent til 75,10 kroner.

Kongsberg Gruppen faller for tredje dag på rad, og mandag ettermiddag ligger aksjen ned 1,4 prosent til 1.539 kroner. Siden nyttår er aksjen imidlertid styrket mer enn 20 prosent, etter at forsvarssektoren fikk en oppsving som følge av økt satsing på europeisk forsvar.

Kitron, som har sikret seg en rekke avtaler med forsvarsindustrien, faller, og er ved lunsj ned 3,7 prosent til 45,50 kroner. Aksjen har imidlertid klatret nær 40 prosent siden årsskiftet.

Redaktøren i tyske Der Aktionär tok i starten av februar inn Kitron som «ukens hot-stock». Nå gjentar finansmagasinet kjøpsanbefalingen på elektronikkselskapet, som blant flere blir omtalt som en ny «Kongsberg-rakett».

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 70,59 dollar, opp 0,4 prosent. Brent-oljen med levering i mai omsettes for 70,54 dollar, opp 0,3 prosent.

Børslokomotivet Equinor stiger 2,2 prosent til 257,90 kroner, Aker BP stiger 1,9 prosent til 232,20 kroner og Vår Energi er ned 0,8 prosent til 30,32 kroner.