Saken oppdateres.

DNB og Sbankens aksjehandel ble stengt klokken 10.00 mandag etter tips fra en kunde som fikk tilgang til en annen brukers konto. 13.30 melder banken at tjenesten er tilbake i normal drift.

– Etter tips fra en kunde avdekket vi at et fåtall innloggede aksjekunder i en begrenset periode mandag morgen kan ha sett opplysninger om en annen kunde. Ingen feilaktige overføringer ble gjennomført i perioden. Vi gjennomgår også alle aksjeordre for å forsikre oss om at ingen har lagt inn ordre på andres vegne, sier pressevakt i DNB, Julia C. Stelzer Nordberg, til Finansavisen.

Det opplyses om at kunder som ikke har vært innlogget i det aktuelle tidsrommet ikke har hatt noen opplysninger på avveie.

— Feilen skyldtes en generell ustabilitet i våre systemer etter helgens tekniske oppgraderinger for 900.000 kunder, sier Nordberg.

I helgen flyttet DNB sine spareløsninger til Sbankens inveteringskjerne.

«Oppgraderingene skjer både i DNBs nettbank og i Spare-appen. Kundenes investeringer er ivaretatte under flytteprosessen», het det.