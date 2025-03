De toneangivende indeksene på Wall Street i USA åpner i rødt mandag ettermiddag.

Ved 19-tiden ser nøkkelindeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 2,7 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 1,9 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 4,2 prosent.

Les også Utelukker ikke resesjon USAs president Donald Trump utelukker verken resesjon eller økt inflasjon i USA som følge av sine aggressive tollplaner. Samtidig trer Kinas gjengjeldelsestoll i kraft.

Bankaksjer faller

Flere bankaksjer faller på frykt for at det skal bli resesjon i USA. JP Morgan Chase faller 5,0 prosent, Citigroup 5,3 prosent, Wells Fargo 6,9 prosent, Bank of America 4,3 prosent, Morgan Stanley 7,2 prosent og Goldman Sachs 6,0 prosent.

Elon Musks Tesla faller 13,4 prosent, og fortsetter med det nedgangen. Siden begynnelsen av året ligger aksjen ned 40 prosent.

Eiendomsmeglerselskapet Redfin stiger 66,2 prosent etter å ha meldt at det blir kjøpt opp av Rocket Companies for 1,75 milliarder dollar gjort opp i aksjer.

Nvidia faller videre, og er ned 5,1 prosent etter noen timers handel. Siden årsskiftet er aksjen ned mer enn 20 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, som gjerne blir omtalt som «fryktindeksen» stiger 16,6 prosent til 27,24.

Les også Kronen: Styrker seg Siden nyttår har dollaren svekket seg nesten 5,4 prosent mot den norske kronen. Etter mandagens inflasjonstall har kronen styrket seg nesten et prosent mot dollaren og euro.

Fredag ble månedens viktigste tall, nonfarm payrolls i USA, lagt frem. I februar ble det skapt 151.000 nye stillinger, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter. På forhånd var det ventet at tallet skulle lande på 160.000, ifølge Trading Economics og Bloomberg.

Til sammenligning ble det måneden før skapt 143.000 nye stillinger.

Arbeidsledigheten steg fra 4,0 prosent til 4,1 prosent. På forhånd var det ventet at arbeidsledigheten skulle holde seg uendret.