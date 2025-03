Tesla-kursen er halvert

Den nye børsuken fikk en elendig start mandag, med betydelige børsfall på begge sider av Atlanterhavet. Ved halv fem-tiden hadde Tysklands Dax-indeks og den bredere Euro Stoxx 600-indeksen svekket seg med henholdsvis 1,1 og 1,5 prosent. I USA var S&P 500 ned med 1,9 prosent, mens Nasdaq 100 tapte 3,3 prosent.

Danske Novo Nordisk var blant taperne, med et kursfall på 8 prosent. Legemiddelkjempen meldte at det nye slankemedikamentet CagriSema over en 68-ukers periode ga en vektreduksjon på nesten 16 prosent for overvektige diabetespasienter. På forhånd hadde konsernet ventet et nivå rundt 25 prosent, og i en tidligere undersøkelse utgjorde vekttapet nærmere 23 prosent.

I USA fortsatte nedturen for Tesla, delvis fordi potensielle kunder som er uenige med toppsjef Elon Musks politiske meninger boikotter selskapet. Samtidig får elbilprodusenten stadig mer konkurranse fra BYD, og i Kina er markedsandelen nå bare 2,6 prosent. At UBS reduserte sitt kursmål fra 259 dollar til 225 dollar bidro til at Tesla-kursen var ned med 9 prosent mandag ettermiddag. Siden toppnoteringen den 18. desember i fjor har mer enn halvparten av børsverdien forduftet.

Også USAs banksektor begynner å slite, hovedsakelig grunnet verre økonomiske utsikter. Federal Reserve Bank of Atlantas kvantitative BNP-modell anslår nå en annualisert vekst på minus 2,4 prosent i første kvartal. Det blir i så fall den verste utviklingen siden andre kvartal 2020, da coronapandemien herjet som verst. JPMorgan Chase, Wells Fargo og Bank of America fikk kursfall på 3-5 prosent.

I likhet med Tesla fikk bitcoin en kraftig opptur i kjølvannet av Trumps valgseier i oktober. Mandag dalte verdien imidlertid til mindre enn 80.000 dollar, etter å ha vært helt oppe i 109.000 dollar sent i januar. Den negative utviklingen bidro til at de kryptorelaterte meglerne Coinbase og Robinhood var blant dagens børstapere, med tap på henholdsvis 10 og 13 prosent.