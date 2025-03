BEGYNTE Å TA BETALT: Børsen har begynt å ta seg betalt for kursdrivende info etter at Euronext ble eier. Her er sjefen i Euronext, Stéphane Boujnah (t.h.), på besøk på Oslo Børs. Sammen med børsdirektør Øivind Amundsen. Foto: Eivind Yggeseth