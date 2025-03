Dette er de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Gaute Eie satset 3 millioner av egen lomme på Rune Rinnan og Jo Uthus’ CrayoNano . I midten av januar gikk selskapet konkurs, og pengene er tapt.

Investeringsdirektøren i Eika var blant de mest profilerte investorene på eiersiden.

– Jeg var en tulling som hørte på de gutta, sier Eie i dag, og legger til at han ikke kommer til å investere neste gang de kommer med et case.

Medlemsklubben The Conduit Club Oslo gikk konkurs etter å ha tapt 70 millioner kroner på to år. Nå overtar skøytelegende Johann Olav Koss overtar styringen av den fallerte klubben og planlegger en enklere drift uten restaurant.

Klubben vil hente 12 millioner kroner i egenkapital og trenger flere medlemmer for å sikre videre drift.

Slamselskapet Norva24 steg 57 prosent på Stockholm-børsen etter at Apax Funds la inn et bud på 36,5 svenske kroner per aksje.

Det gjør at gründer Arild Bødal kan innkassere 220 millioner kroner, med budet som priser selskapet til 6,6 milliarder svenske kroner. Hovedeierne har allerede akseptert tilbudet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om hopplandslaget, hvor han sammenligner hendelsen med et «symesterskap».

Filmingen av de norske hopperne har pågått lenge, og at hoppsjef Aalbu trolig har dårlig syn på grunn av «mange små sting».

De juger alle sammen. En for alle, alle for en. Sponsorene føler nok at de har ramlet på kulen, skriver Hegnar.

