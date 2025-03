Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at nedturen på Wall Street tiltok i styrke i går, godt hjulpet av selskaper ofte omtalt som Magnificent 7.

«Disse selskapene er nå ned mer enn 10 prosent fra toppen, i likhet med den teknologitunge Nasdaq-indeksen. S&P 500 og Dow Jones Industrial Average er også ned fra toppnivåene, men her har bevegelsen vært mer kontrollert», påpeker analytikeren.

Berntsen skriver videre at børsbildet i resten av verden – Europa og Asia – er fascinerende nok lite påvirket av det som skjer på Wall Street.

«Hvorvidt dette er et tegn i tiden eller ikke, er det store spørsmålet. At kapitalen tilsynelatende strømmer til Europa og Asia på bekostning av USA etter at Trump overtok som president, er verdt å se nærmere på», påpeker han.

«Trump utelukket ikke en resesjon i amerikansk økonomi som en følge av tollkrigen han igangsatte, noe som potensielt kan ha trigget gårsdagens nedtur. Amerikansk økonomi er, i motsetning til mange andre økonomier i verden, konsumdrevet. Høyere tollsatser er negativt for konsumentene først og fremst», skriver analytikeren.

Asia

Det er bredt fall på børsene i Asia. I Japan faller Nikkei 1,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,62 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at den japanske økonomien i fjerde kvartal vokste mindre enn ventet. BNP steg 0,6 prosent i kvartalet, mens de foreløpige tallene indikerte en vekst på 0,7 prosent.

På årsbasis var BNP opp 2,2 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med forventninger om en vekst på 2,8 prosent.

Ellers i Asia svekkes Shanghai Composite i Kina 0,32 prosent, CSI 300 er ned 0,41 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,76 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er tirsdag morgen opp 0,04 prosent til 69,31 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,08 prosent til 65,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Wall Street endte markant i rødt over hele linjen. Den brede S&P 500-indeksen falt 2,7 prosent til 5.614,71 poeng. Den industritunge Dow Jones stengte ned 2,1 prosent til 41.912,30 poeng. Mest i rødt finner vi den teknologitunge indeksen Nasdaq Composite som avsluttet dagen ned 4,0 prosent til 17.468,32 poeng som markerer den dårligste dagen for indeksen siden 2022.

Flere bankaksjer falt på frykt for at det skal bli resesjon i USA. JP Morgan Chase falt 4,2 prosent, Citigroup 4,3 prosent, Wells Fargo 6,0 prosent, Bank of America 3,8 prosent, Morgan Stanley 6,4 prosent og Goldman Sachs 5,1 prosent.

Elon Musks Tesla var i fritt fall på Wall Street med en tilbakegang på 15,5 prosent til 222,06 dollar aksjen, og fortsatte med det nedgangen så langt i år. Siden begynnelsen av året ligger aksjen ned over 40 prosent. I ferske analyser fra i dag er flere meglerhus ute og roper varsko om Tesla-aksjen.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Ved stengetid på Oslo Børs endte hovedindeksen ned 0,3 prosent til 1.486,21 poeng.

Den svært volatile EAM Solar-aksjen steg nøyaktig 100 prosent til 1,40 kroner i løpet av dagen, og den siste måneden er aksjen opp over 800 prosent.

Aqua Bio Technology ble dagens børstaper med en nedgang på 71,2 prosent til 0,74 kroner, etter at de fredag meldte at de planlegger en rettet emisjon på mellom 13 og 30 millioner kroner for å sikre videre drift.

Morrow Bank steg 8,0 prosent til 10,30 kroner på relativt høy omsetning. Sverre Bjerkeli i Hvaler Invest skriver i sin nyeste analyse at han har gått tungt inn i selskapet, og forventer nå en dobling i løpet av 12 måneder.