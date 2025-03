Nato-land handler våpen, og USA selger som aldri før

Frankrike har nå passert Russland og er verdens nest største våpeneksportør. Landet sto i fjor for 9,6 prosent av verdens våpenhandel, mens Russland sto for 7,8 prosent og Italia for 4,8 prosent.

Ukraina størst

Russlands invasjon i 2022 har gjort Ukraina til verdens største importør av våpen, viser oversikten fra Sipri.

Ukraina har stått for 8,8 prosent av all import de siste fem årene, og minst 35 land har sendt våpen og militært materiell til landet.

45 prosent av Ukrainas våpenimport har imidlertid kommet fra USA. 12 prosent av importen har kommet fra Tyskland, mens 11 prosent har kommet fra Polen.

Europa tar grep

Den russiske invasjonen av Ukraina, samt en ny periode med Donald Trump som amerikansk president, har samtidig fått europeiske land til å satse mer på egen våpenindustri.

Trump har gjentatte ganger truet med å trekke USA ut av Nato, og han frøs nylig også militærstøtten til Ukraina.

– Med et stadig mer aggressivt Russland og transatlantiske forbindelser under press, har europeiske Nato-land tatt grep for å redusere sin avhengighet av våpenimport og styrke den europeiske våpenindustrien, sier Wezeman.

– Men det transatlantiske forholdet når det gjelder våpenleveranser, har dype røtter, konstaterer han.

Vanskelig å erstatte

Det kan bli vanskelig for Europa å redusere avhengigheten av USA og amerikansk våpenindustri, tror Wezeman.

En rekke europeiske land, blant dem Norge, har kjøpt kampfly av typen F35 fra amerikanske Lockheed Martin.

Mange europeiske land har også satset på andre avanserte amerikanske våpensystemer som vanskelig lar seg erstatte, som luftvernsystemet Patriot fra amerikanske RTX.

– Det vil kreve enorme politiske og økonomiske investeringer å endre på avhengigheten av amerikanske våpensystemer. Våpenkjøp tar mange år, og det tar ofte langt mer tid enn en amerikansk presidentperiode, sier Wezeman.

Russisk nedgang

Russlands våpeneksport har falt med hele 64 prosent de siste fem årene, men landet er fortsatt verdens tredje største eksportør av våpen og militært materiell.

– Krigen mot Ukraina har ytterligere forsterket nedgangen i Russlands våpeneksport fordi flere våpen trengs på slagmarken, og sanksjoner gjør det vanskeligere for Russland å produsere og selge våpen. USA og deres allierte legger også press på land for å hindre dem fra å kjøpe russiske våpen, sier Wezeman.

Mens Russland i 2019 eksporterte våpen til 31 land, var antallet i 2023 falt til bare tolv. To tredeler av den russiske eksporten gikk til India, Kina og Kasakhstan.