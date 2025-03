Dobling på mandag – krakk på tirsdag

Oslo Børs åpnet i rødt, men etter en times handel står hovedindeksen i 1.487,22 poeng, opp beskjedne 0,1 prosent. Ved børsåpning tirsdag formiddag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 69,41 dollar, opp 0,3 prosent. Brent-oljen med levering i mai stiger 0,4 prosent til 69,57 dollar.

Equinor stiger 0,1 prosent til 263,40 kroner, Aker BP faller 0,2 prosent til 231,40 kroner mens Vår Energi stiger 0,2 prosent til 30,67 kroner.

Bluenord faller 4,7 prosent til 605,00 kroner etter at selskapet mandag kveld meldte at produksjonen på Tyra-feltet er ventet å falle til mellom 8.000 til 10.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal i år, ned fra tidligere anslag på 17.000-20.000 fat. Selskapet utsetter utbytter. Analytikerne mener det er gir mening at aksjen får seg en trøkk i dag.

I løpet av mandagens handel doblet EAM Solar seg, noe som trolig ble drevet av aksjespekulanter. Tirsdag stuper aksjen 22,1 prosent til 1,09 kroner.

– Utsiktene til EAM Solar er i stor grad avhengig av utfallet fra rettslige prosesser, sier Erik Brandon Reisenfeld, som i februar ble ansatt som ny sjef i EAM Solar.

Styret i Entra mener aksjonærene ikke bør akseptere budet fra Castellum. Det er langt unna analytikernes snittkursmål og 51,60 kroner under verdijustert egenkapital. Aksjen åpner opp 0,4 prosent til 111,00 kroner.

Kepler Cheuvreux gjenopptar sin dekning på Mowi-aksjen, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål 266 kroner. Meglerhuset utelukker ikke et ekstraordinært utbytte på 14 kroner pr. aksje fra et potensielt salg av Feed-virksomheten. Aksjen faller 0,5 prosent til 200,00 kroner.