Kjøper forsikringsselskap for inntil 430 millioner

Gjensidige Forsikring har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Buysure og datterselskapet Claims Handling for inntil 430 millioner kroner, opplyser selskapet tirsdag morgen.

Buysure tilbyr boligkjøper- og boligselgerforsikring gjennom et bredt nettverk av eiendomsmeglere i Norge.

Oppkjøpet vil ifølge meldingen styrke Gjensidiges posisjon innen eierskifteforsikring og gi muligheter for kryssalg av andre forsikringsprodukter i Norge. Gjensidige forventer at den årlige forsikringsinntekten fra boligselgerforsikring distribuert av de nye eiendomsmeglerne vil beløpe seg til omtrent 500 millioner kroner over tid, opplyses det.

Markedet for boligselgerforsikring var på rundt 2 milliarder kroner i 2024 og ventes å vokse videre.

Oppgjøret forventes å finne sted i april 2025.

Reduserer solvensgraden

Oppkjøpet vil redusere solvensgraden til Gjensidige Forsikring-konsernet med omtrent 4 prosentpoeng, basert på godkjent delvis intern modell og tall per 31. desember 2024, ifølge selskapet.

Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Buysure bli integrert i Gjensidige-konsernet.