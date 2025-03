Nissans toppsjef går av etter at fusjon gikk i vasken

I en uttalelse tirsdag opplyser selskapet at styret har bestemt å utnevne Ivan Espinosa til fungerende administrerende direktør. Han kommer fra stillingen som sjef for produktstrategi og -planlegging.

Nissan varslet i fjor en nedbemanning på tusenvis av stillinger etter at nettoresultatet falt med 93 prosent i første halvår. Selskapet regner med at inneværende regnskapsår, som varer fram til slutten av mars, ender med et underskudd på 500 millioner dollar – tilsvarende 5,3 milliarder kroner.

I februar kunngjorde Nissan og Honda at de hadde skrinlagt forhandlingene om en sammenslåing. Hvis fusjonen hadde blitt virkelighet, ville det nye selskapet blitt verdens tredje største bilprodusent målt i antall solgte biler.