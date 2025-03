Trumps utspill gir stygge fall på Wall Street

Mandag ble en knallrød dag på Wall Street, hvor teknologiaksjene ledet an nedgangen. Teknologitunge Nasdaq falt 4,0 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 2,7 prosent og 2,1 prosent.

Uro utløst av Trumps utspill

«Den siste uroen ble altså utløst av utspillene til Trump, om at amerikansk økonomi er inne i en overgangsfase, og det hele leses som at Trump er villig til å akseptere økonomiske utfordringer for å oppnå sine langsiktige mål. Som bryter med narrativet om at Trump gjerne begynner å tråkke bakover i egne fotspor så straks det begynner å gå for surt i markedene», skriver Handelsbanken i en rapport.

Mandag falt flere bankaksjer på frykt for at det skal bli resesjon i USA, samtidig som Elon Musks Tesla stupte over 15 prosent på New York-børsen.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, har nå steget til 27,16.

Tøffe tider

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener det ikke er lett å se at det som nå skjer med den økonomiske politikken i USA egentlig skal være gunstig for veksten på sikt.

«Lange amerikanske realrenter – som toppet ut rundt 2,34 prosent i midten av januar – er nemlig betydelig ned den siste tiden, og ligger nå rundt 1,9 prosent; om lag samme nivå som rundt det amerikanske presidentvalget», understreker Hov.

Det er ingen tvil om at optimismen på Wall Street har blitt erstattet med usikkerhet. Hittil i år har Nasdaq falt 9,5 prosent, S&P 500 er ned 4,5 prosent mens Dow Jones har falt 1,5 prosent i 2025.