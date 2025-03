Oslo Børs i grønt – Felt-trøbbel straffer oljeselskap

Saken oppdateres.

Det er vinglete på Oslo Børs tirsdag etter et bredt fall på Wall Street mandag. Klokken 15.30 står hovedindeksen i 1.475,59 poeng, en nedgang på 0,7 prosent.

Nordsjøolje med levering i mai stiger 1,1 prosent til 70,08 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 66,77 dollar fatet.

Equinor faller 1,6 prosent til 258,85 kroner og Aker BP er ned 2,0 prosent til 227,10 kroner. Vår Energi går tilbake 0,1 prosent til 30,55 kroner.

Problemene på Tyra-feltet vil ingen ende ta for Bluenord. Mandag kveld meldte oljeselskapet at produksjonen på feltet, som ligger i den danske delen av Nordsjøen, er ventet å falle til mellom 8.000 og 10.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal i år. Det skyver også utbyttene ut i tid.

– Det er naturlig at aksjen får seg en trøkk, sa analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets.



Aksjen er ned 4,4 prosent til 605,00 kroner i tirsdagens handel.

Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på TGS til 125 kroner fra 135 kroner og gjentar kjøp. Aksjen faller 2,7 prosent til 96,05 kroner.

Bevegelser

EAM Solar har lenge vært et veddemål på rettsprosessen som følge av kjøpet av 31 solkraftverk i Italia i 2014. Så langt i år er aksjen opp over 800 prosent, og den spinnville handelen fortsetter tirsdag.

– Utsiktene til EAM Solar er i stor grad avhengig av utfallet fra rettslige prosesser, sa Erik Brandon Reisenfeld, som i februar ble ansatt som ny sjef i EAM Solar. Tirsdag falt først aksjen over 20 prosent, men har siden hentet seg inn som en av de mest omsatte. På det meste var den opp rundt 11 prosent, men er nå uendret til 1,40 kroner.

Kongsberg Gruppen reverserer noe av fallet de siste dagene og stiger 2,4 prosent til 1.547,00 kroner. Aksjen er opp over 20 prosent så langt i år.

Midlene fra de europeiske forsvarslånene på 150 milliarder euro, som det ble enighet om forrige uke, skal kun brukes på våpen fra EU og likesinnede europeiske land, som Storbritannia, Norge og Sveits, skriver TDN som siterer Financial Times.

Styret i Idex Biometrics har gjennomført en strategisk gjennomgang og bytter ut toppsjefen. Samtidig har selskapet sikret en lånefinansiering på 30 millioner kroner fra enkelte eksisterende aksjonærer og nye investorer. Konvertering av lånet til aksjer er foreslått til en tegningskurs på ett øre. Aksjen faller 53 prosent til 4 øre.

Golden Ocean fortsetter fallet etter at John Fredriksen solgte alle sine aksjer i rederiet til CMB.TECH. Flere er usikre på veien videre og fusjon har blitt dratt opp som en mulighet. Aksjen er ned 4,9 prosent til 85,30 kroner tirsdag.

Styret i Entra mener aksjonærene ikke bør akseptere budet fra Castellum. Det er langt unna analytikernes snittkursmål og 51,60 kroner under verdijustert egenkapital. Aksjen stiger 0,4 prosent til 111,00 kroner.

Kepler Cheuvreux gjenopptar sin dekning på Mowi-aksjen, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål 266 kroner. Meglerhuset utelukker ikke et ekstraordinært utbytte på 14 kroner pr. aksje fra et potensielt salg av Feed-virksomheten. Aksjen faller 0,4 prosent til 200,10 kroner.