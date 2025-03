Noen av verdens aller rikeste personer som var til stede da Donald Trump ble innsatt som USAs nye president 20. januar, har i ettertid gått på enorme tap. Fem av dem har sett formuene stupe med totalt 209 milliarder dollar, melder Bloomberg.

Det tilsvarer nærmere 2.230 milliarder kroner.

Da Trump ble tatt i ed for snart to måneder siden, var milliardærene til stede under seremonien rikere enn noen gang, med aksjemarkedet på rekordnivåer. Syv uker senere har alt snudd, og selskapene bak disse formuene har mistet 1.390 milliarder dollar i markedsverdi.

Les også Dette mener de om Tesla-aksjen nå Jan Petter Sissener shorter fortsatt Tesla-aksjen. Men investor Ketil Skorstad, investeringsdirektør Gaute Eie og aksjemegler Terje Reutz tror mer på at bunnen er nådd.

Gigantisk Musk-skrell

Tesla-sjef Elon Musk (53) har sett sin egen formue krympe med hele 148 milliarder dollar, eller 1.577 milliarder kroner. I desember hadde han verdens største formue med 486 milliarder dollar.

Etter valget steg Tesla-aksjen nesten 100 prosent, men hele gevinsten er nå borte.

Musk har møtt motstand i Europa for sin støtte til ytre høyre-politikere, og Tesla-salget i Tyskland har falt over 70 prosent hittil i år. I Kina falt leveransene 49 prosent i februar, skriver nyhetsbyrået.

Les også – Har kjøpt retten til å drepe alle regler Amazon har sikret seg en diamant som kan vare evig. Nå skrives reglene på nytt.

Gratulerte Trump, tapte 300 mrd.

Amazon-gründer Jeff Bezos' formue har falt med 29 milliarder dollar, eller 309 milliarder kroner.

Amazon-aksjen har siden 17. januar, den siste handelsdagen før Trumps innsettelse, falt 14 prosent.

Bezos har tidligere hatt en anstrengt relasjon til Trump, men gratulerte ham etter valget og donerte én million dollar til innsettelsesfondet, ifølge Bloomberg.

Les også Mye rikere enn Musk Tesla-sjef Elon Musk, Facebook-gründer Mark Zuckerberg og Amazon-eier Jeff Bezos blir alle for smågutter å regne mot en afrikansk konge, en romersk keiser, en oljemagnat og en stålgigant.

Google og Facebook

Sergey Brin, medgründer i Google, har hatt et formuesfall på 22 milliarder dollar, drøyt 234 milliarder kroner. Brin deltok i protester mot Trump i 2017, men spiste middag med ham etter Trumps valgseier i november.

Googles morselskap Alphabet falt over 7 prosent på børs i februar etter skuffende kvartalstall, samtidig som selskapet presses av justisdepartementet i en antitrustsak.

Facebook-gründer Mark Zuckerberg har samtidig sett formuen falle med 5 milliarder dollar, eller 53 milliarder kroner. Facebook-selskapet Meta hadde en sterk start på året, men har siden mistet hele oppgangen, ifølge nyhetsbyrået.

«Magnificent Seven»-gruppen, som forøvrig består av Apple, Microsoft og Nvidia, har falt 20 prosent fra toppnivået i desember.

Les også Zuckerberg vil flytte nærmere Trump Mark Zuckerberg, verdens tredje rikeste person, vil angivelig komme tettere på USAs nye president i den amerikanske hovedstaden.

Luksuskonge

LVMH-eier og Trump-venn Bernard Arnault har også tapt rundt 5 milliarder dollar, eller 53 milliarder kroner, etter Trump-innsettelsen.

LVMH-aksjen steg 20 prosent etter valget, men det meste av gevinsten er nå tapt. Mulige amerikanske tollsatser på europeiske luksusvarer kan ytterligere presse selskapets inntekter, skriver Bloomberg.

Les også Tilbake på topp i Europa Etter halvannet år med dansk dominans er den franske luksuskjempen LVMH tilbake som størst i Europa.

Den amerikanske S&P 500-indeksen har også snudd ned etter en optimisme i markedet etter presidentvalget i USA. Indeksen er ned 6,4 prosent siden Trump tiltrådte som president, ettersom usikkerhet rundt økonomiske tiltak og handelskonflikter har bidratt til uro i aksjemarkedet.