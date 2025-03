Resesjonsfrykt senker flyaksjer

Børsfallet fortsatte tirsdag, og Euro Stoxx 600-indeksen sank med rundt 1,5 prosent. På London-børsen var International Airlines Group ned med 6 prosent, etter at British Airways-eieren satt opp et venture capital-fond som skal investere opptil 200 millioner euro i spennende luftfartsbedrifter.

Hovedårsaken til kursfallet var imidlertid frykt for en resesjon i USA, og i samme sektor falt Air France-KLM og Lufthansa Group med henholdsvis 9 og 4 prosent. De Europa-fokuserte lavkostlederne Ryanair, Wizz Air og Easyjet klarte seg langt bedre. Her ble nedturene på mindre enn 2 prosent.

Også en del selskaper som selger mye til amerikanske kunder fikk juling. Bilkonglomeratet Stellantis samt lastebilprodusentene Daimler Truck og Volvo svekket seg med 4-5 prosent.

Den største børstaperen i vår del av verden var likevel tyske Henkel, som blant annet produserer sjampoer, såper og vaskemidler. Aksjekursen stupte 10 prosent, etter at selskapet meldte om en organisk vekst på 2,6 prosent i 2024. Ledelsen opplyste at starten på dette regnskapsåret har vært svak, men at omsetningen likevel burde øke med 1,5-3,5 prosent fra 2024. Goldman Sachs opprettholdt en salgsanbefaling på aksjen.

I USA var S&P 500-indeksen ved halv fem-tiden ned med henholdsvis 0,5 prosent. Igjen ble reiserelaterte aksjer særlig hardt rammet, og for Delta Air Lines, reisebyrået Expedia, hotellkjeden Marriott International og Airbnb ble tapet på 4-7 prosent. Southwest Airlines var derimot et lyspunkt, med en opptur på mer enn 7 prosent. Lavkostlederen fortalte at det nå, for første gang, skal tas betalt for innsjekking av baggasje. Samtidig ble guidingen for inntektsveksten per enhet i første kvartal jekket ned fra 5-7 prosent til 2-4 prosent. Ledelsen viste til at tollavgifter og politisk usikkerhet svekker etterspørselen etter innenriks reiser.

For øvrig var det tegn på at investorene flyktet til «trygge havner». Gullprisen steg med nesten 1 prosent, og sølv ble 2 prosent mer verdt.