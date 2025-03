Reddit stiger 8,3 prosent. Loop Capital skriver at det er stor oppsidepotensialet i den sosiale nettverksplattformen og skriver at siste tids kursnedgang gir gode kjøpsmuligheter.

Internettleverandøren Verizon Communications faller 8,1 prosent. Det kommer etter at selskapet meldte om lavere vekst i trådløse abonnenter i 1. kvartal.

Varehuskjeden Kohl's faller 26,43 prosent etter svake fremtidsutsikter. Selskapet rapporterte tall for 4. kvartal og estimerer en inntjening per aksje på mellom 10 og 60 cent. Det er halvparten av det analytikerne hadde ventet på forhånd.

Forventer en korreksjon

– Det var et kraftig fall mandag, og jeg tror Donald Trump tar tilbakemeldingene fra aksjemarkedet, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

– Du skal være forsiktig når VIX-indeksen er over 22. Nå er VIX-indeksen på samme nivå som august i fjor, og da var det en kort korreksjon. Det er også stygge BNP-forventninger, noe som gjør sentimentet ekstra dårlig. Jeg forventer en korreksjon, og kanskje en resesjon i USA, sier Slyngstadli.

Uro utløst av Trumps utspill

«Den siste uroen ble altså utløst av utspillene til Trump, om at amerikansk økonomi er inne i en overgangsfase, og det hele leses som at Trump er villig til å akseptere økonomiske utfordringer for å oppnå sine langsiktige mål. Som bryter med narrativet om at Trump gjerne begynner å tråkke bakover i egne fotspor så straks det begynner å gå for surt i markedene», skriver Handelsbanken i en rapport.

Olje og krypto

Brent oljen stiger 0,53 prosent til 69,65 dollar og WTI-oljen stiger 0,42 prosent til 66,31 dollar.

Bitcoin stiger 2,21 prosent og en coin koster nå 81.055 dollar. Krypto har hatt en kraftig oppgang siden Trump ble president, men har siden vært volatil.