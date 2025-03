Northvolt ventes å begjære seg konkurs

Batteriprodusenten Northvolt vil begjære seg konkurs etter måneder med forsøk på å redde selskapet, ifølge Dagens Industri. Det er en skattebetaling som til slutt feller selskapet.

– Dette tok egentlig slutt i september i fjor, sier en kilde til Dagens Industri.

Northvolt har vært i en rekonstruksjonsprosess i USA under Chapter 11, men møter nå en ny økonomisk frist. Selskapet må betale skatter som tidligere lå på over 280 millioner kroner per måned, men pengene strekker ikke til.

– Styret valgte i fjor å skjerme selskapet i et siste desperat forsøk. Nå gir de opp i forbindelse med skattebetalingen, sier en annen kilde til Dagens Industri.

Går til høystbydende

Styret holder møte allerede i kveld for å ta den formelle beslutningen om konkurs.

Northvolts verdier i Skellefteå kan dermed bli solgt av konkursforvalteren til høyestbydende kjøpere.

I februar forsøkte Northvolt å finne en ny stor eier, og asiatiske investorer ble nevnt som en mulig redning. Selskapet har imidlertid ikke kunngjort ny finansiering, noe som tolkes som et dårlig tegn.

Northvolt fikk tilgang til 2,7 milliarder kroner i forbindelse med en rekonstruksjon i Texas, penger som skulle vare til januar eller februar. Etter ytterligere kostnadskutt har midlene strukket noe lenger, men nå er de oppbrukt.