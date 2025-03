Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:



Nervøsitet i aksjemarkedene har ført til en vill handelsaktivitet. Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, sier de store børssvingningene er perfekt for aksjeplukkere og tradere.

Han melder om ekstrem volatilitet i Tesla og enda villere trading i Nvidia, og sier det er tydelig at mange ser muligheter i svingningene.

Teknologiselskapet CrayoNano gikk konkurs i januar. Nå selges patenter bokført til 77 millioner kroner på tvangsauksjon, der utropsprisen er på bare 3 millioner.

Det er Auksjonen.no som har fått oppdraget med å selge patentene. Bookingansvarlig Ole Leinum sier det er helt ekstremt uvanlig å selge patenter på Auksjonen.no.

Håpet om rentekutt er tilbake etter at Teknisk beregningsutvalg har oppjustert sin inflasjonsprognose for i år fra 2,5 prosent til 2,7 prosent. Hevingen var mindre enn ventet.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, mener oppjusteringen fra TBU ikke er nok til å fjerne rentekuttet i mars. Kjetil Martinsen i Swedbank synes også at oppjusteringen var lavere enn fryktet, og ville fortsatt kuttet renten nå i mars.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at renten må opp. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har litt for sterkt sagt at det blir rentekutt nå i mars, men veldig mye taler imot.

Boligprisene skyter i været, og verre blir det. Norge har knapt arbeidsledighet. Eksportindustrien tjener godt, og svekkelsen i kronekursen har båret industrien frem. Alt tyder på at det ikke blir et rentekutt. Heller motsatt med et rentehopp, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalenderen:

Årsrapport:

Morrow Bank, M Vest Water