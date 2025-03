Blandet i Asia tross nedgang på Wall Street

Mens markedene i Europa og USA blir påvirket av Donald Trumps volatile tollpolitikk, er det Asia blandet børsstemning i Asia onsdag.

Japanske Nikkei 225 ligger opp 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,2 prosent.

Japans årlige engrosinflasjon var på 4 prosent i februar, ned fra 4,2 prosent i januar. Den siste inflasjonsmålingen ligger fortsatt godt over landets inflasjonsmål på 2 prosent, og øker spekulasjonene om at Bank of Japan vil heve renten.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 1,4 prosent, og Kosdaq 1,1 prosent. Kinesiske CSI 300 ligger flatt, mens Hongkong-børsen Hang Seng er ned 0,3 prosent. Indiske NIfty 50 er ned 0,4 prosent.

Australienske S&P/ASX 200 endte ned 1,3 prosent.