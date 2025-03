Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenrapport at han tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet 0,0, til 0,8 prosent.

Asia

Mens markedene i Europa og USA blir påvirket av Donald Trumps volatile tollpolitikk, er det Asia blandet børsstemning i Asia onsdag.

Japanske Nikkei 225 ligger opp 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,2 prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 1,4 prosent, og Kosdaq 1,1 prosent. Kinesiske CSI 300 ligger flatt, mens Hongkong-børsen Hang Seng er ned 0,3 prosent. Indiske NIfty 50 er ned 0,4 prosent.

Australienske S&P/ASX 200 endte ned 1,3 prosent.

Les hele oppdateringen her.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) omsettes onsdag morgen for 69,88 dollar, en relativt flat utvikling fra gårsdagen. Brent-oljen med levering i mai omsettes for 69,97 dollar, opp 0,6 prosent.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York børsen endte ned tirsdag. Nasdaq-indeksen falt 0,18 prosent. Dow Jones falt 0,64 prosent. S&P 500 falt med 0,76 prosent.

USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at USA vil øke tollsatsen på stål og aluminium fra Canada med ytterligere 25 prosentpoeng, til 50 prosent. Nyheten ble ikke godt mottatt på Wall Street. Etter stengetid kom imidlertid meldingen om at Trump har snudd, og ikke vil doble tollen likevel.

Tirsdag endte Apple ned 2,9 prosent, Amazon steg 1,1 prosent til , mens Netflix steg 3,3 prosent. Meta steg 1,3 prosent, mens Google-eier Alphabet falt 1,1 prosent. Nvidia steg 1,7 prosent.

Les hele oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned 0,7 prosent tirsdag.

Equinor falt 1,8 prosent til 258,30 kroner og Aker BP endte ned 1,5 prosent til 228,40 kroner. Vår Energi stod stille på 30,61 kroner.

Golden Ocean fortsatte fallet etter at John Fredriksen solgte alle sine aksjer i rederiet til CMB.TECH. Flere er usikre på veien videre og fusjon har blitt dratt opp som en mulighet. Samtidig har president Donald Trump sagt han vil doble tollen på alt stål og aluminium fra Canada. Det sendte aksjen ned hele 8,5 prosent til 82,04 kroner tirsdag. Den siste uken er fallet på over 25 prosent.