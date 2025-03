De mer konsumorienterte selskapene har hatt det tøffere, blant annet Brav (Swix- og Ulvang-eier) og Mestergruppen. I årsrapporten skriver Ferd at selskapene har hatt en samlet inntektsnedgang på 10–20 prosent de to siste årene, noe som har krevd flere runder med kostnadskutt.

FORNØYD: Ferd-sjef Morten Borge økte nettoverdiene med 12 prosent i fjor. Foto: Eivind Yggeseth

I pluss i eiendom

Ferds eiendomsportefølje hadde en eiendomsverdi på 11,3 milliarder kroner og en egenkapitalverdi på 4,7 milliarder kroner. Avkastningen på eiendomsporteføljen var på 8,1 prosent, noe Borge er fornøyd med i et tøft marked preget av høye renter.

– Vi har fylt opp kontorbygget i Hieronymus Heyerdahls gate 100 prosent til meget gode leiepriser, noe som løfter næringsdelen. På boligsiden solgte vi i fjor 50 prosent av et stort prosjekt i Moss til Selvaag, samtidig som prosjektet på Ski ble ferdigregulert. Det store reguleringsprosjektet på Marienlyst utvikler seg godt. I starten av 2025 ser vi en helt annen interesse for nybolig, og vi er allerede i gang med to nye boligprosjekter på Kleven gård på Bekkestua og Kobberkvartalet på Billingstad, sier Borge, og fortsetter:

– Selv om det har vært tøffe tider for mange i eiendomsbransjen, har det ikke vært enkelt å kjøpe ting på billigsalg.

Ferd (Mrd. kr) 2020 2021 2022 2023 2024 Verdijustert egenkapital 41,2 48,0 43,0 45,8 50,4 Avkastning på verdijustert egenkapital 18% 18% −9% 9% 12% Likvide midler 13,4 21,7 16,8 17,4 20,7

Stor krigskasse

Ved inngangen til året hadde Ferd likvide midler for 20,7 milliarder kroner og ubenyttede kredittfasiliteter på 7 milliarder kroner.

– Ferds likviditet har aldri vært sterkere, og vi går inn i 2025 med rekordsterk balanse og investeringskapasitet. Samtidig er vi forberedt på volatile markeder og muligheten for at en negativ makroøkonomisk utvikling kan prege dette året, sier Borge.

Ferd ønsker å øke sin internasjonale eksponering:

– Vi ser gode muligheter for videre vekst og verdiskaping for Ferd og selskapene vi eier. Fremover fortsetter vi å spisse oss inn mot langsiktig, aktivt eierskap i solide selskaper som har potensial til å vokse i sine markeder. Vi vil fortsette å satse på færre og større investeringer, slik at vi er enda bedre i stand til å påvirke i riktig retning og forfølge muligheter. Vi vil også fortsette å søke internasjonal eksponering og bevare den solide likviditetsposisjonen. Dette gir oss mulighet til å handle raskt og gir samtidig trygghet i usikre tider, sier Borge.