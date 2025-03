Avslutter klimastøtte på 20 milliarder dollar: Programsvindel, sløsing og misbruk

Det amerikanske miljøvernbyrået (EPA) har besluttet at det stopper 20 milliarder dollar i tilskudd fra et grønt program startet under tidligere president Joe Biden.

Det opplyser byrået selv.

Pengene er en del av en pott på 27 milliarder dollar og ble tildelt organisasjoner for samfunnsutvikling, andre ideelle organisasjoner, kredittforeninger, boligetater og solenergiprosjekter.

«Avslutningen er basert på betydelige bekymringer knyttet til programintegriteten i Greenhouse Gas Reduction Fund (GGRF), tildelingsprosessen, programsvindel, sløsing og misbruk, samt manglende samsvar med byråets prioriteringer. Samlet sett undergraver dette de grunnleggende målene og de lovfestede hensiktene med tilskuddene», heter det.

Byrået påpeker at det skjer etter en omfattende gjennomgang og i tråd med flere pågående uavhengige føderale etterforskninger.

«Kaste gullbarrer av Titanic»

– Dagene med å «kaste gullbarrer av Titanic» er over. De veldokumenterte tilfellene av uredelighet, interessekonflikter og potensiell svindel vekker betydelige bekymringer og utgjør en uakseptabel risiko. Jeg har derfor tatt grep for å avslutte disse tilskuddene, som er preget av egeninteresse og sløsing. EPA skal være en ansvarlig forvalter av skattebetalernes penger og fokusere på vår kjerneoppgave – å beskytte menneskers helse og miljøet – ikke kaste bort penger i klimaaktivismens navn, sier EPA-administrator Lee Zeldin.

Programmet ble gjenstand for gransking fra republikanere etter at en EPA-ansatt ble fanget på film av aktivistgruppen Project Veritas. Den ansatte sammenlignet finansieringen med «å kaste gullbarrer av Titanic» og snakket om nødvendigheten av å få distribuert pengene «så raskt som mulig før de kommer inn og stopper alt.» Vedkommende beskrev også initiativet som «en forsikring mot at Trump vinner», skriver Bloomberg.