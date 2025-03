Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent til 1.480,94 poeng onsdag formiddag.

Dagens bevegelser

Hydrogenselskapet Nel har inngått en samarbeidsavtale med Samsung og den sørkoreanske giganten kjøper samtidig en eierandel på 9,1 prosent. Det utstedes 167.132.530 aksjer til Samsung til kurs 2,1125, som gir et proveny på rundt 353 millioner kroner.

SEB mener avtalen kommersielt sett er bra for Nel, men mener den ikke endrer det fundamentale i selskapet. Meglerhuset har en salgsanbefaling med kursmål på 1,60 kroner. Nel stiger 28,3 prosent til 2,52 kroner ved børsåpning onsdag.

Kongsberg Gruppen har tildelt Kitron en kontrakt på 109 millioner kroner for kommunikasjonsutstyr til bruk i luftvernsystemer. Ordren føyer seg i rekken av flere fra Kongsberg Gruppen i år. Kongsberg-aksjen faller 0,1 prosent til 1.540 kroner ved børsåpning, mens Kitron er opp 2,5 prosent til 45,74 kroner.

Akva Group selger andelen i Abyss Group til Arcus Infrastructure Partners for om lag 140 millioner kroner, opplyser selskapet onsdag. Aksjen åpner opp 1,3 prosent til 61 kroner.

Nordic Halibut har inngått en avtale med Pure Norwegian Seafood som sikrer selskapet langsiktig slakterikapasitet. Samtidig har Måsøval og Nordic Halibut inngått en opsjonsavtale som gir sistnevnte anledning til å overta eierskapet i Pure Norwegian Seafood. Aksjene åpner flatt onsdag.

Usikkerhet rundt toll

Først doblet USAs president Donald Trump tollene på Canadisk stål og aluminium, før han etter noen timers betenkningstid gikk tilbake på det rett før stengetid på de amerikanske børsene i går.

Usikkerheten i markedene, og ikke minst for hva Trump kommer til å finne på, sendte Wall Street videre ned på tirsdag.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) omsettes onsdag formiddag for 69,51 dollar, ned 0,5 prosent. Brent-oljen med levering i mai omsettes for 69,57 dollar, en flat utvikling.