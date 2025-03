Mandagens rakettaksje får juling på børsen

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.476,81 poeng, opp 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 70,20 dollar, opp 0,9 prosent. Equinor faller 0,9 prosent til 256,00 kroner, Aker BP er ned 0,6 prosent til 227,00 kroner mens Vår Energi stiger 1,6 prosent til 31,11 kroner.

«Jeg forventer en korreksjon, og kanskje en resesjon i USA», sa analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen tirsdag.

I løpet av mandagens handel doblet EAM Solar seg, noe som trolig ble drevet av aksjespekulanter. Tirsdag endte aksjen uforandret mens den faller 7,9 prosent til 1,29 kroner i onsdagens handel.

Hydrogenselskapet Nel har inngått en samarbeidsavtale med Samsung og den sørkoreanske giganten kjøper samtidig en eierandel på 9,1 prosent. Det utstedes 167.132.530 aksjer til Samsung til kurs 2,1125, noe som gir et proveny på rundt 353 millioner kroner. SEB mener avtalen kommersielt sett er bra for Nel, men mener den ikke endrer det fundamentale i selskapet. Meglerhuset har en salgsanbefaling på Nel, og opererer med et kursmål på 1,60 kroner. Nel stiger 37,0 prosent til 2,69 kroner.

Kongsberg Gruppen har tildelt Kitron en kontrakt på 109 millioner kroner for kommunikasjonsutstyr til bruk i luftvernsystemer. Ordren føyer seg i rekken av flere fra Kongsberg Gruppen i år. Kitron stiger 1,0 prosent til 45,06 kroner.

Akva Group selger andelen i Abyss Group til Arcus Infrastructure Partners for om lag 140 millioner kroner. Salget vil ifølge meldingen frigjøre kapital for fortsatt utvikling av Akvas kjernevirksomhet. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av mars. Aksjen stiger 1,3 prosent til 61,00 kroner.

Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Securities nedjusterer kursmålet på Cool Company fra 120 til 80 kroner, samtidig som han gjentar kjøpsanbefalingen på aksjen. I analysen skriver han at selskapet står overfor en utfordrende start på 2025, med rekordlave spot- og timecharter-rater i LNG-fraktmarkedet. Aksjen stiger 1,2 prosent til 55,60 kroner.

Nordic Halibut har inngått en avtale med Pure Norwegian Seafood som sikrer selskapet langsiktig slakterikapasitet. Samtidig har Måsøval og Nordic Halibut inngått en opsjonsavtale som gir sistnevnte anledning til å overta eierskapet i Pure Norwegian Seafood. Nordic Halibut er uforandret mens Måsøval faller 4,0 prosent til 24,00 kroner.