Storbank om lønnsoppgjøret: – Nedsiderisiko

Lønnsforhandlingene starter formelt fredag 14. mars. Uformelt har allerede krav blitt fremmet. LO krever reallønnsvekst og økt andel av verdiskapningen til arbeidstagerne, mens NHO argumenterer for et «moderat lønnsoppgjør» for å sikre konkurranseevnen. Hvis partene ikke blir enige innen 2. april, kan det bli streik.

– Jeg skal ikke mene noe om nøyaktig hvordan lønnsoppgjøret skal løses. Det er det partene i arbeidslivet som skal gjøre. Når det er sagt: Det er nok litt rom for reallønnsvekst her. For å si det sånn, sa finansminister Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv i februar.

«Årets lønnsforhandlinger i industrisektoren vil nok en gang være viktig for Norges Bank,» skriver JPMorgans sjefsøkonom i Skandinavia, Morten Lund.

Modellene til Lund peker mot et lønnsoppgjør på 3,7 prosent, men han understreker at risikoen heller mot nedsiden. Norges Bank har ikke direkte sammenlignbare prognoser, men 3,7 prosent vil trolig innebære liten risiko for sentralbankens estimater.

Asymmetrisk reaksjon

«Et oppgjør på 3,7 prosent eller lavere vil være en lettelse for Norges Bank. Derimot vil et resultat på rundt 4 prosent være bekymringsfullt, mens 4,2 prosent eller mer vil være direkte haukete,» skriver sjefsøkonomen.

I 2023 og 2024 var lønnsveksten i Norge blant de høyeste i utviklede økonomier, med henholdsvis 5,2 prosent og 5,7 prosent.

«For Norges Bank var de økte arbeidskostnadene en av hovedårsakene til at banken gjorde en helomvending – fra å være den første sentralbanken i utviklede markeder som holdt renten uendret under den globale innstrammingssyklusen, til kort tid etter å øke takten på rentehevingene, og til slutt sannsynligvis bli den siste til å gjennomføre rentekutt,» skriver Lund.

Ifølge JPMorgan er Norges Banks reaksjonsmønster asymmetrisk: Et høyt lønnsoppgjør vil sannsynligvis føre til en oppjustering av rentebanen, mens et lavt oppgjør vil ha begrenset effekt. En eventuell endring i sentralbankens kommunikasjon kan komme på rentemøtet i mai.