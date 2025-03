Goldman Sachs-sjefen: – Usikkerheten er litt større

Goldman Sachs-sjef David Solomon ber president Donald Trump om mer politisk klarhet, særlig om handelspolitikk og toller, skriver Bloomberg, som viser til et intervju med Fox Business.

Solomon påpeker at usikkerheten rundt tollpolitikken har ført til forsinkelser i næringslivet og har påvirket investeringsviljen.

– Nivået av usikkerhet er litt høyere, og det har holdt noen ting på sidelinjen, sa Solomon.

– Jo mer forutsigbarhet vi kan få i den politiske agendaen, desto bedre vil det støtte kapitalinvesteringer og vekst, uttalte han.

Kutter S&P 500-kursmål

Likevel forventer Solomon økt fusjons- og kapitalmarkedsaktivitet gjennom året. Løfter om dereguleringer i USA kan også gi næringslivet positive impulser.

Trump møtte Solomon og andre toppledere på Business Roundtable i Washington tirsdag, hvor han varslet at flere tollsatser kan komme, og at satsene kan øke ytterligere. Dette skjedde kort tid etter at han tonet ned frykten for en resesjon og hevdet at den amerikanske økonomien vil «boome».

For øvrig nedjusterte sjefsøkonom David Kostin i Goldman Sachs nylig forventningene til det amerikanske aksjemarkedet da kursmålet for S&P 500 ble kuttet fra 6.500 til 6.200 poeng ved årsslutt.

Dette er for å «reflektere en 4 prosent reduksjon i vår estimerte fair value forward P/E-multipel (20,6x fra 21,5x). Vårt nye indeksmål tilsier en økning på 11 prosent i løpet av resten av året, tilsvarende vår avkastningsprognose ved årets start, men fra et lavere utgangspunkt,» heter det fra storbanken.