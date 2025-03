Inflasjonstall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,6 prosent, Dow Jones stiger 0,5 prosent mens S&P 500 legger på seg 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,9 prosent til 25,61.

Makro

Inflasjonen i USA var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,8 prosent på årsbasis i februar, viser ferske CPI-tall onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 3,1 prosent på årsbasis.

– Nå får kuttforventningene vann på mølla igjen, slår sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets fast.

Advarer

Advarslene om USAs voksende statsgjeld har vært mange og sterke, og nå henger hedgefondmilliardæren Ray Dalio seg på.

– Det første problemet er gjelden. Vi har et svært alvorlig tilbuds- og etterspørselsproblem. USA må selge en mengde gjeld som verden rett og slett ikke vil kjøpe. Dette er av umiddelbar og avgjørende betydning, sa han under en paneldebatt tilknyttet CNBC-arrangementet «Converge Live» i Singapore onsdag.

Europa

EU varsler økt toll på varer fra USA.

«Som svar på at 25 prosent toll på stål og aluminium trådte i kraft i går, annonserte EU-kommisjonen at det blir toll på amerikanske varer tilsvarende 26 milliarder euro. Denne tollen skal ikke tre i kraft før i april, noe som gir mulighet for forhandlinger før den innføres», skriver DNB Markets i en rapport.