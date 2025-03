Dansk slankeaksje steg 39 prosent

Europas Stoxx 600-indeks var onsdag ettermiddag opp med 0,4 prosent, mens S&P 500 hadde fått et løft på 0,1 prosent. Overraskende lave inflasjonstall fra USA bidro til å bedre stemningen i markedet. Den årlige konsumprisveksten sank i februar til 2,8 prosent, noe som var 0,1 prosentpoeng mindre enn ventet. Kjerneinflasjonen avtok samtidig fra 3,3 prosent til 3,1 prosent, mot ventet 3,2 prosent.

Statistikken gjør det mer trolig at vi får minst to rentekutt innen utgangen av året. Derivatmarkedet priser nå inn en 59 prosent sannsynlighet for et slikt scenario, hvilket er opp fra bare 30 prosent for en måned siden.

Zealand Pharma var Stoxx 600-indeksens største vinner, med et kursløft på 39 prosent. Den danske legemiddelprodusenten skal sammen med sveitsiske Roche utvikle og kommersialisere et slankemedikament. Roche-kursen steg med 3 prosent, mens rivalene Novo Nordisk og Eli Lilly falt med henholdsvis 3 og 1 prosent.

I S&P 500-indeksen fikk et par «Magnificent Seven»-aksjer en kraftig rekyl. Ved halv fem-tiden var både Tesla og Nvidia rundt 4 prosent høyere, idet CNNs «fear and greed»-måling avdekket litt mindre pessimisme blant investorene. Imidlertid viser indeksen fremdeles «ekstrem frykt» – noe som også var tilfellet en dag og en uke tidligere.

For Intel ble oppturen nesten 3 prosent. Taiwanske TSMC forsøker visst nok å sette opp et fellesforetak med en eller flere amerikanske partnere, i hensikt å kjøpe Intels virksomhet som lager skreddersydde brikker for andre selskaper. Denne virksomheten har lenge trukket ned konsernets lønnsomhet.

For øvrig skaper den gryende handelskrigen fremdeles usikkerhet i markedet. Canada har nå bestemt seg for å innføre en 25 prosent straffetoll på importerte varer fra USA verdt rundt 21 milliarder dollar. Grepet kom samme dag som Trump-administrasjonens nye tollavgifter på stål og aluminium trådte i kraft. Også EU har lovt å svare med samme mynt.