Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Klondyke i forsvarsindustrien har sendt inntektene og overskuddet til himmels for norske Radionor Communication. På to år er omsetningen økt fra 75 millioner til 1 milliard kroner. I fjor var overskuddet på hele 829 millioner kroner.

Trondheim-bedriften leverer militær- og samfunnskritisk kommunikasjons- og navigasjonsutstyr, blant annet til 15 Nato-land.

Johan H. Andresen og familien har aldri vært rikere. Investeringsselskapet Ferd økte den verdijusterte egenkapitalen til over 50 milliarder kroner i fjor.

På børs hadde Ferd en avkastning på 25 prosent, særlig løftet av Elopak. De privateide investeringene økte med 1,6 milliarder kroner, eller 9 prosent, der Aibel bidro mest.

Olav Thon Gruppen og Universal Presentkort har i årevis høstet millioner av gratis penger fra gavekort, men nå kan pengestrømmen bli stoppet av Finanstilsynet.

Årsaken er at gavekortvirksomheten er å anse som e-penger, og da følger det med strenge reguleringer på flere områder. For Olav Thon Gruppen og Universal Presentkort vil dette få konsekvenser for driften av virksomheten og forvaltningen av pengene.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at det rabler for president Donald Trump.

Trump og USA har innført toll på varer og tjenester fra Canada som går lenger enn noen hittil kunne tenke seg. En raskere og hardere handelskrig har vi ikke sett, skriver Hegnar.

