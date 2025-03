Etter et positivt overraskende inflasjonsfall i USA onsdag, er det blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen.

Økonom i Mizhuo Banks, Vishnu Varathan, sier til CNBC at de amerikanske inflasjonstallene er en lettelse, men påpeker at februartallene ikke viser tolleffekten, og at det derfor er for tidlig for Fed å senke skuldrene.

I Japan stiger Nikkei 0,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,25 prosent.

Det var mye fokus på detaljhandelsaksjen Seven & I Holdings, som steg 3,60 prosent da kanadiske Alimentation Couche-Tard startet en pressekonferanse om mulig oppkjøp av det japanske selskapet. Aksjen endte imidlertid til slutt kun opp 0,16 prosent.

Couche-Tard har lagt inn et bud på Seven & I Holdings på 47 milliarder dollar, noe som vil være tidenes største utenlandske oppkjøp i Japan dersom det fullføres.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,62 prosent, CSI 300 er ned 0,41 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 1,12 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,28 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,20 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,48 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,04 prosent.