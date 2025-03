Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs åpner i grønt territorium torsdag. Klokken 11.00 er hovedindeksen opp 1,4 prosent til 1.491,42 poeng.

Brent-oljen med mai-levering er ned 0,3 prosent til 70,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,5 prosent til 67,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Nordea gjør justeringer i de norske oljegigantene. Banken ser nå en oljepris på 70 dollar fatet for 2025, ned fra tidligere 80 dollar.

Kursmålet på Equinor nedjusteres til 290 kroner fra 315 kroner, mens Aker BP nedjusteres til 300 kroner fra 350 kroner. Vår Energi nedjusteres til 38 kroner fra 42 kroner.

Equinor stiger 1,4 prosent til 258,45 kroner, Aker BP er opp 2,1 prosent til 229,10 kroner og Vår Energi går frem 1,0 prosent til 31,44 kroner.

Videre har Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets oppjustert kursmålet i DNO fra 15 til 17 kroner. Aksjen stiger 3,5 prosent til 12,33 kroner.

Bevegelser

– Jeg har sterk tro på både Dolphin Drilling og riggmarkedet fremover, og vi er en langsiktig aksjonær i selskapet, sier Tor Svelland, som nylig gikk inn og ble største aksjonær. Aksjen stiger 6,9 prosent til 1,90 kroner.

Equinor har utløst den første av to 3-årige opsjoner under sin rammeavtale med Scana-eide PSW Technology, går det frem av en børsmelding torsdag. En estimert kontraktssum på inntil 150 millioner kroner pr. år, og dermed inntil 450 millioner kroner samlet, definerer dette som en veldig stor kontrakt for selskapet. Scana-aksjen stiger 1,6 prosent til 2,26 kroner.

Nel steg 48 prosent onsdag etter at Samsung kom inn som største aksjonær i det tapsutsatte hydrogenselskapet. Koreanerne punger ut 353 millioner kroner for en eierandel på 9,1 prosent.

Torsdag stiger aksjen ytterligere 17,9 prosent til 3,45 kroner på høy omsetning. Dermed er oppgangen over 60 prosent på to dager – dog langt fra toppen på over 30 kroner tilbake i 2021.

Scatec har inngått en 25-årig kraftkjøpavtale (PPA) med Egypt Aluminium for 1,1 gigawatt (GW) solenergi, pluss 100 megawatt (MW) batterilagring, støttet med en statlig garanti. Investeringsrammen for prosjektet er estimert til 650 millioner dollar, hvorav omtrent 80 prosent vil bli finansiert gjennom prosjektgjeld. Aksjen stiger 3,7 prosent til 79,65 kroner.

Les også Slutten på moroa for Nel-shortere Når aksjekursen i landets mest shortede aksje stiger 40 prosent, taper shorterne rundt 200 millioner kroner på én dag. Hvis de skal dekke inn posisjonene sine, kan ta det lang tid.

Styret i Instabank vil foreslå et utbytte på 30,2 millioner kroner for 2024, tilsvarende 0,08 kroner pr. aksje. Aksjen er opp 0,5 prosent til 2,16 kroner.