Deutsche Bank-ansatt: Tjente dobbelt så mye som toppsjefen

Deutsche Banks best betalte ansatt tjente nesten dobbelt så mye som konsernsjef Christian Sewing i fjor, etter at banken økte bonusene som følge av økte investeringsbankinntekter, skriver Financial Times (FT).

Antall ansatte som tjente over én million euro økte med 28 prosent til 647 i 2024, opp fra 505 året før. Økningen var drevet av en 78 prosents vekst i resultat før skatt i investeringsbankdivisjonen, hvor prestasjonsbasert lønn utgjør en større andel av total kompensasjon.

Den totale bonuspotten økte med 25 prosent til 2,5 milliarder euro, mens total lønn steg med 8 prosent til 11,1 milliarder euro, til tross for at antall ansatte forble stabilt.

En enkelt ansatt tjente hele 18 millioner euro i fjor, tilsvarende 208,50 millioner kroner ved dagens kurs. I 2023 hadde den høyest betalte ansatte en lønn på mellom 14 og 15 millioner euro.

Konsernsjef Sewing er på vei til å tjene 9,8 millioner euro, og kun tre andre ansatte mottok mer enn 10 millioner euro.

Endret struktur

Banken har endret sin langsiktige incentivstruktur for ledelsen, slik at utbetalingene nå kobles til prestasjoner over de neste tre årene i stedet for de siste tre. Målet er å begrense kortsiktig profittjakt.

Som følge av dette vil de endelige bonusene for styremedlemmer i 2024 først være helt fastsatt i 2026. Dersom de når 100 prosent av målene, vil deres samlede langsiktige bonus utgjøre 25,6 millioner euro, opp fra 19,8 millioner i 2023, da de nådde 77,5 prosent av målet.

Korttidsbonusene ble redusert for flere ledere. Blant annet falt bonusen til sjefen for administrasjon, Stefan Simon, med nesten 50 prosent til 1 million euro etter en stor avsetning på 1,3 milliarder euro knyttet til Postbank-konflikten.

Den avtroppende risikosjefen Olivier Vigneron fikk også sin kortsiktige bonus redusert med over 20 prosent etter økte tapsavsetninger på utlån i fjor.